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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حتحوت: عبد الله السعيد يتنازل عن شارة قيادة بيراميدز| فيديو

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن عبد الله السعيد، لاعب نادي بيراميدز، تنازل عن شارة قيادة النادي السماوي؛ اعتراضا على العقوبة الموقعة عليه من جانب الجهاز الفني.

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وأوضح هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن عبدالله السعيد دخل في مشادة مع مصطفى فتحي في مباراة المقاولون العرب، ليطلب بعدها من تاكيس جونياس، استبداله بين شوطي المباراة، ثم دخل في شجار مع هاني سعيد المدير الرياضي بالنادي، وقرر مغادرة ملعب المباراة نهائيًا.

وأضاف هاني حتحوت، أن هاني سعيد قرر خصم 500 ألف جنيه من راتب عبد الله السعيد، وتم إبلاغه على جروب اللاعبين ليخرج عبدالله السعيد من الجروب بعدها مباشرة، ويقرر التنازل عن شارة قيادة بيراميدز اعتراضا على خصم النصف مليون.

وأكد حتحوت، إن نادي الزمالك لا يفكر في ضم عبدالله السعيد حاليا، وقد يناقش تلك الفكرة في يناير المقبل، في حال قرر اللاعب مغادرة ناديه السماوي.

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