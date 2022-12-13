عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب اسم مسلسل.. وصلة حب من نيللي كريم لـ سيرين عبد النور

نيللي كريم
نيللي كريم

كشف الفنانة نيللي كريم عن رأيها فى تغيير اسم مسلسلها من “ العين بالعين ” لـ “ عملة نادرة ” ، بسبب وجود عمل درامي سابق للفنانة سيرين عبد النور يحمل الاسم ذاته . 

وقالت نيللي كريم فى تصريحات تليفزيونية ، انها بشكل شخصي لا تجد أزمة فى أن يتم استخدام الاسم ذاته فى أعمال درامية ، الا ان الأمر لا يخضع الى شركات الإنتاج . 

وردت نيللي كريم على كلمات سيرين عبد النور ، حيث أكدت الاخيرة فى تصريحات سابقة  ليس لديها مانع فى أستخدام أسم مسلسلها طالما العمل من بطولة  نيللي كريم .

وقالت  نيللي كريم  : احب الفنانة سيرين عبد النور وأتمني ان يجمعني عمل بها ، فهمي ذات شعبية كبيرة فى مصر ، وفيلمها رمضان مبروك ابو العلمين حمودة مع الفنان محمد هنديى عمل كوميدي جميل .

وتابعت نيللي كريم : سيرين عبد النور حبيبة قلبي ، ومن الفنانات اللاتي أحب مشاهدعن على الشاشة . 

تفاصيل عملة نادرة :

وكانت قد أعلنت  شركة العدل جروب بدء تصوير مسلسل "عملة نادرة" وهو اسم مؤقت بطولة النجمة نيللي كريم اليوم الاثنين. 

المسلسل المقرر عرضة في رمضان 2023 ويشارك النجمة نيللي كريم في مسلسل "عملة نادرة" الذي بدأ تصوير المشاهد الأولى في منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر عدد كبير من النجوم والفنانين منهم الفنان جمال سليمان، كمال أبو ريه، أحمد عيد، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفي، جومانا مراد، مريم الخشت، محمد فهيم، رمزي العدل، هشام عاشور. 

 مسلسل "عملة نادرة" دراما صعيدية من تأليف الكاتب والسيناريست د. مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.

أكدت الممثلة نيللي كريم انها تتاثر بشكل كبير خلال تجسديها لأدوار صعبة، مشيرة إلى أنها لم تلجأ لطبيب نفسي ولكنها ضبطت نفسها أكثر من مرة داخل دوامة من التعب النفسي.

 

وقالت خلال ندوة لها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي: وقت تصوير مسلسل تحت السيطرة، قابلت المخرج عمرو سلامة صدفة في احد الأماكن، وردة فعله من شكلي جعلني أشعر انى مدمنة مخدرات، وعندما دققت النظر، وجد ان الشخصية انعكست على شكلي بالفعل داخليا وخارجيا.

نيللي كريم الفنانة نيللي كريم المخرج عمرو سلامة جمال سليمان سيرين عبد النور الفنان جمال سليمان مدحت العدل عمرو سلامة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة.. الذهب يتراجع بقوة والجرام يبدأ بـ1100 جنيه الآن

محمد صلاح رفض تهنئة منتخب المغرب.. رد غير متوقع من ضياء السيد.. فيديو

عريس يضرب زوجته في الفرح أمام المعازيم بالمغرب.. رد صادم من والدتها

صدمة.. المريخ السوداني يعلن مواجهة الزمالك في تونس أو الجزائر

رسميا .. تعيين حسام حسن مديرا فنيا للنادي المصرى

قرار كارثي.. تعليق ناري من ميدو على تنفيذ محمود علاء ركلة الجزاء ضد الأهلي

حتحوت عن مصافحة رئيس الزمالك لوفد الأهلي: لم يتنازل أحد عن كرامته.. فيديو

الأقرب منذ 10 سنوات.. كويكب سيخترق الأرض خلال ساعات.. هل يمر بسلام؟

ترشيحاتنا

كرواتيا تتطلع لإنهاء حلم الأرجنتين في كأس العالم 2022 الليلة

اليوم الانتهاء من تقديم طلبات وظائف برنامج قرية متعلمة ببني سويف

سبايدر مان يظهر فى الأردن.. شرطي ينقذ فتاة بعد سقوطها من شرفة منزلها|شاهد

للمنشآت والأشخاص.. شروط ممارسة أنشطة إدارة المخلفات

اندلع فجرا.. حريق ضخم بالعاصمة العراقية بغداد وتحرك عاجل للسلطات

فرنسا تحذر مؤسساتها من تلقي طرود مفخخة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بـ45 من جديد.. ارتفاع أسعار الفراخ والبيض بسبب جشع التجار| تفاصيل

عريس يضرب زوجته في الفرح أمام المعازيم بالمغرب.. رد صادم من والدتها

تناول كوب من هذا المشروب يعالج 5 أمراض في المعدة خلال شهر

احذر.. 7 أعراض تنذرك باحتمال تعرضك للسكتة الدماغية خلال أسبوع

فيديو

لجذب عملاء جدد.. ماذا قال أبو كيان بعد ترويجه للمخدرات بإعلان

توافق الأبراج.. عبير فؤاد تكشف عنها في استوديو صدى البلد

رؤية الأنبياء والصالحين .. نجوم أثاروا الجدل بأحلامهم

مصادرة البضائع والإغلاق..تحذير عاجل للتجار من الحكومة ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ