بسبب اسم مسلسل.. وصلة حب من نيللي كريم لـ سيرين عبد النور

كشف الفنانة نيللي كريم عن رأيها فى تغيير اسم مسلسلها من “ العين بالعين ” لـ “ عملة نادرة ” ، بسبب وجود عمل درامي سابق للفنانة سيرين عبد النور يحمل الاسم ذاته .

وقالت نيللي كريم فى تصريحات تليفزيونية ، انها بشكل شخصي لا تجد أزمة فى أن يتم استخدام الاسم ذاته فى أعمال درامية ، الا ان الأمر لا يخضع الى شركات الإنتاج .

وردت نيللي كريم على كلمات سيرين عبد النور ، حيث أكدت الاخيرة فى تصريحات سابقة ليس لديها مانع فى أستخدام أسم مسلسلها طالما العمل من بطولة نيللي كريم .

وقالت نيللي كريم : احب الفنانة سيرين عبد النور وأتمني ان يجمعني عمل بها ، فهمي ذات شعبية كبيرة فى مصر ، وفيلمها رمضان مبروك ابو العلمين حمودة مع الفنان محمد هنديى عمل كوميدي جميل .

وتابعت نيللي كريم : سيرين عبد النور حبيبة قلبي ، ومن الفنانات اللاتي أحب مشاهدعن على الشاشة .

تفاصيل عملة نادرة :

وكانت قد أعلنت شركة العدل جروب بدء تصوير مسلسل "عملة نادرة" وهو اسم مؤقت بطولة النجمة نيللي كريم اليوم الاثنين.

المسلسل المقرر عرضة في رمضان 2023 ويشارك النجمة نيللي كريم في مسلسل "عملة نادرة" الذي بدأ تصوير المشاهد الأولى في منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر عدد كبير من النجوم والفنانين منهم الفنان جمال سليمان، كمال أبو ريه، أحمد عيد، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفي، جومانا مراد، مريم الخشت، محمد فهيم، رمزي العدل، هشام عاشور.

مسلسل "عملة نادرة" دراما صعيدية من تأليف الكاتب والسيناريست د. مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.

أكدت الممثلة نيللي كريم انها تتاثر بشكل كبير خلال تجسديها لأدوار صعبة، مشيرة إلى أنها لم تلجأ لطبيب نفسي ولكنها ضبطت نفسها أكثر من مرة داخل دوامة من التعب النفسي.

وقالت خلال ندوة لها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي: وقت تصوير مسلسل تحت السيطرة، قابلت المخرج عمرو سلامة صدفة في احد الأماكن، وردة فعله من شكلي جعلني أشعر انى مدمنة مخدرات، وعندما دققت النظر، وجد ان الشخصية انعكست على شكلي بالفعل داخليا وخارجيا.