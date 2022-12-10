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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد الشرنوبي ينشر صورة مع نيللي كريم.. شاهد

شرنوبي ونيللي كريم
شرنوبي ونيللي كريم

نشر الفنان محمد الشرنوبي، صورة جمعته بالفنانة نيللي كريم، من خلال حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، وعلق الشرنوبي عليها قائلاً: “يحيى وفاتن بعد سنة من سفر يحيى”.

 

وشارك الفنان،محمد الشرنوبي،جمهوره مجموعة صور جديدة،أثناء حضوره العرض الخاص للفيلم الجديد 11.11،ونشر صوره من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب على الصور العرض الخاص لفيلم ١١:١١حالياً بجميع دور العرض.

وأقيم مساء أمس العرض الخاص لفيلم 11:11، قبل طرحه في السينمات للجمهور، بحضور عدد من أبطاله وزملائهم في الوسط الفني. 

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غاب عن العرض الخاص إياد نصار وغادة عادل وإنجي المقدم أبطال العمل، فيما حرص على الحضور كل من محمد الشرنوبي، ونور إيهاب، ومنتج ومخرج الفيلم، وهند عبد الحليم وعمر الشناوي، والشاب الصاعد معتز هشام. 

وحرص عدد من نجوم الوسط الفني على دعم زملائهم وحضور العرض الخاص من بينهم الفنانة بسمة بعد تعافيها من فيروس كورونا، ومحمد إبراهيم يسري، مريم الخشت، تامر نبيل وغيرهم. 

واصطحب الفنان عمر الشناوي زوجته إلى العرض الخاص وأسرتها، فيما حرص زوج هند عبد الحليم على مرافقتها طوال الحدث. 

تدور أحداث فيلم 11:11 في إطار تشويقي حول مجموعة من الأحداث التي تقع في نفس الوقت لكن مع نهايات مختلفة، وهي عملية تتعلق بالزمن وباختيارات كل شخص لخطواته. 

فيلم 11:11، من إنتاج أيمن نجيب، وتأليف ياسر عبد الباسط، ومن إخراج كريم أبو زيد.

الشرنوبي محمد الشرنوبي الفنان محمد الشرنوبي نيللي كريم انستجرام اياد نصار

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