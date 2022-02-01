توافد أبطال فيلم "١١:١١" لحضور العرض الخاص بالتجمع الخامس

بدأ منذ قليل توافد أبطال فيلم 11:11 على إحدى مولات القاهرة الجديدة، لحضور العرض الخاص والأول للعمل الذي سينافس بقوة ضمن الموسم السينمائي الحالي.



فيلم 11:11 من بطولة إياد نصار وغادة عادل ومحمد الشرنوبي، نور إيهاب، معتز هشام، عمر الشناوي، ومن إنتاج أيمن نجيب، وتأليف ياسر عبد البسيط، ومن إخراج كريم أبو زيد.



وتدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق والإثارة، وأوضح البرومو أن يقع الحدث الرئيسى بالفيلم فى الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديدا تحدث أشياء لم يتوقعها أحد.



ويجسد إياد نصار دور سعيد المحامي، والذي يحاول التخلص من حياته؛ فيدخل هو ومجموعة من أبطال الفيلم في العديد من الأزمات والمشكلات دون قصد، وتتصاعد أحداث الفيلم عندما يطلق رصاصة من مسدسه، وتختار الرصاصة الطائشة بطلا من أبطال الفيلم.