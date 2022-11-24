أجمل ست.. محمد الشرنوبي يتغزل في ميمي جمال بكلمات رومانسية

شارك الفنان محمد الشرنوبي صورة من كواليس مسلسل “إيجار قديم”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر محمد الشرنوبي برفقه الفنانة ميمي جمال، وعلق الشرنوبي علي الصورة كاتبًا: “أجمل ست في الدنيا الاستاذة ميمي جمال”.

وتصدر مسلسل إيجار قديم، من بطولة الفنان شريف منير، قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة watch it .

حيث احتل مسلسل إيجار قديم المركز الأول من أصل 10 تضمهم القائمة للأعمال الأكثر مشاهدة في مصر ، وقد تمكن هذا العمل من إزاحة مسلسل أعمل إيه من الصدارة بعدما كان يحتلها لأسابيع طويلة.

وتدور أحداث مسلسل "إيجار قديم" حول فكرة قانون الإيجار القديم، من خلال الشخصية الرئيسية "رمزي" التي يلعبها شريف منير، الذي يسكن في شقة إيجار قديم، وفي نفس الوقت يمتلك عمارة في مصر الجديدة، تم تأجيرها بالكامل منذ زمن بعيد بنظام الإيجار القديم، وفجأة يتمكن صاحب العمارة التي يسكنها "رمزي" من الحصول على ترخيص بهدمها لتردي وضعها، وبالتالي طرد كل ساكنيها.

وهنا يجد رمزي نفسه في الشارع بلا مأوى، فيضطر للعودة إلى عمارته الملك، فلا يجد له مكانا بها، فيبدأ في دراسة حالة سكان العمارة بحثاً عن شقة تصلح لخروج ساكنيها بشكل قانوني ليعيش هو بها.