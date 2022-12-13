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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير يكشف لـ صدى البلد أهمية الرعاية الصحية داخل المنشأة التعليمية

طلاب
طلاب

انتشر في الآونة الأخيرة ومع بداية العام الدراسي الحالي العديد من الحوادث داخل أسوار المدارس، التي أثار عدد منها جدلا واسعا بين كثيرين وذلك بعد وفاة تلميذة بالمرحلة الابتدائية بمعهد الأعقاب الابتدائي الأزهري بأسوان عقب تعرضها لسكتة قلبية فى منزلها.

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وتبين أن الطالبة تدعى الزهراء سلمان إبراهيم في المرحلة الابتدائية، توفيت داخل منزلها بقرية الأعقاب بسكته قلبية، وتم نقلها إلى المستشفى، لكنها كانت لفظت أنفاسها الأخيرة.

 

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، علي ضرورة وجود الوحدة المدرسية الصحية بهدف ضمان صحة منسوبي التربية والتعليم، وبالتالي صحة المجتمع المدرسي بأكمله والحفاظ علي البيئة المدرسية من أي كوارث مثل الأزمات القلبية أو الضرب المجرح أو مخاطر ألعاب الموت المنتشرة في الوقت الحالي.

 

بإضافة إلى ما يحدث داخل المدارس من عنف بين الحين والآخر من التلاميذ تجاه بعضها، مؤكدًا أن أسباب الموت داخل المدارس أصبحت خلال الفترة الأخيرة كثيرة ومتعددة، ولا يقابلها اهتمام بخدمات الإسعاف والعلاج المفروض تواجدها داخل العيادات المدرسية.

 

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أهمية الرعاية الصحية المدرسية التي تتمثل في شيء أساسي وهو الحفاظ على صحة الطلاب أولاً ثم رفع مستوى التعليم وتحقيق أقصى استفادة من العملية التعليمية والتربوية ثانيًا، وذلك لأن الطالب هو المسؤول عن ارتقاء المجتمع وتقدمه.

 

وشدد الخبير التربوي، علي ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرعاية صحة الأطفال بالمدارس، وتتضمن وجود طبيب في كل منشأة تعليمية وإجراء الفحص الدوري للطلاب، مع مراعاة ملاحظة الطلاب في الطابور الصباحي، وفي حال وجود طالب يبدو عليه الإعياء يتم توقيع الكشف الطبي عليه وإبلاغ ولي أمره.

 

وأشار الدكتور حسن شحاتة، إلى الدور الذي تؤديه الرعاية الصحية بالمدارس من ناحية مراقبة صحة التلميذ داخل المدرسة، فهو يحاول تأمين البيئة الصحية السليمة الخالية من عدوى الأمراض ومن الازمات الصحية الوراثية، وذلك من خلال المحافظة على قواعد النظافة العامة، ومراقبة اللقاحات والوقاية من الحوادث التي يمكن أن يتعرض لها التلميذ.

 

ولفت أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى ضرورة أن يكون هناك اهتمام كافٍ من المدرسة بنواحي التربية الصحية، وعناية مستمرة بالطلبة والطالبات، وعدم الاكتفاء بوحدة صحية مدرسية وحيدة في المنطقة التعليمية.

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