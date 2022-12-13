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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بآداب عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تستعد عدد من كليات جامعة عين شمس، لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 - 2023، والتي تنطلقت فى بعض الكليات مع بداية يناير وأخرى فى منتصف يناير وفق الجداول المعلنة بكل كلية.

وفى هذا السياق أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2022 / 2023.

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وشددت الدكتورة حنان كامل، عميد الكلية على ضرورة توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبى، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول، كما أكد حرص الكلية على إعلان الجداول قبل بدء الامتحانات بفترة مناسبة، حيث تم إعلان جداول امتحانات كل الفرق الدراسية بجميع الأقسام من خلال الصفحات الرسمية للكلية.

كما أكدت على  ضرورة تواجد أستاذ المادة في مقر الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالمادة، وعلى تكاتف جميع إدارات الكلية في العمل على نجاح العملية الامتحانية وعلى رأسهم إدارة شئون الطلاب والمركز الطبى . 
قالت الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن امتحانات للفصل الدراسي الأول ستكون حضوريًا بالكلية.

وأوضحت الدكتورة حنان كامل أنه يتم نشر جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول علي كافة وسائل التواصل الاجتماعي بالكلية، مشددة علي أهمية توقيع الطالب في كشف الحضور، وتخصيص مراقبين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

محظورات خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 - 2023:

1- عدم السماح بدخول الطالب لجنة الامتحان دون إثبات الشخصية "كارنية الكلية" أو ما يثبت قيد الطالب بالجامعة.

2- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان

3- عدم السماح بدخول الكتب أو المذكرات أو أية أوراق ذات صلة بالامتحان

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ "آداب عين شمس"
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ "آداب عين شمس"
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ "آداب عين شمس"
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ "آداب عين شمس"
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ "آداب عين شمس"
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ "آداب عين شمس"
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ "آداب عين شمس"
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ "آداب عين شمس"
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ "آداب عين شمس"
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ "آداب عين شمس"
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ "آداب عين شمس"
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ "آداب عين شمس"
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ "آداب عين شمس"
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ "آداب عين شمس"
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ "آداب عين شمس"
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ "آداب عين شمس"
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ "آداب عين شمس"
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ "آداب عين شمس"
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ "آداب عين شمس"
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ "آداب عين شمس"
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ "آداب عين شمس"

 

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