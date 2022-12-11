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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط التسجيل لاختبار الآيلتس بكلية الدراسات العليا جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ورشة عمل بعنوان "التأهيل لاختبار الأيلتس"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نهي سمير دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية.

تأتي ورشة العمل في إطار حرص جامعة عين شمس على تأهيل السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة للتمثيل الدولي على كافة مستويات التعليم والبحث العلمي وتعزيزا لدور قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية في تنمية مهارات الطلاب والباحثين والارتقاء بالمهارات اللغوية والبحثية التي تسمح للخريجين بتمثيل الجامعة في كافة دول العالم.

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وتعقد ورشة العمل يوم الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ في تمام الساعة ١١ صباحا وتستمر حتي الثالثة عصرا بقاعة عبدالعظيم الحمادي بمقر كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس.

ينظم ورشة العمل الدكتورة ريهام رفعت وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبدالله سامي المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة.

تستهدف ورشة العمل السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وطلاب الدراسات العليا بالكلية.

يحاضر بورشة العمل كلًا من الأستاذ سامر فاضل مدير تطوير الأعمال بالمركز الثقافي البريطاني، والدكتور أسامة البيلي مدرب وخبير الأيلتس بالمركز الثقافي البريطاني.

تتضمن ورشة العمل شرح المصادر المختلفة وخدمات الاختبار المقدمة، استراتيجيات التحضير للامتحان بأجزائه الأربعة، واستعراض أنواع الأسئلة الشائعة في الامتحان.

السادة الراغبين في حضور ورشة العمل، نرجو سرعة التسجيل من خلال الرابط التالي: https://forms.office.com/r/K5JS64xhNh

والجدير بالذكر نظم مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس مؤتمر ريادة الأعمال والإبتكار من منظور الجيل الرابع للصناعة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وبمشاركة جامعة برلين التقنية بألمانيا.

وحضر افتتاح المؤتمر الدكتور  عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور عيد الراجحى مستشار وزيرة البيئة، الدكتور ضياء خليل المشرف العام على مركز الابتكار وريادة الاعمال، الدكتور محمد البحيرى مدير مركز الابتكار وريادة الاعمال، الدكتور وئام محمود نائب مديرمركز الابتكار وريادة الاعمال.

واكد الدكتور  عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان لقاء اليوم هو احد ثمار اتفاقية التعاون بين جامعة عين شمس ممثلة في مركز الابتكار و ريادة الأعمال وجامعة برلين التقنية الالمانية والتى يمثلها مركز ريادة الاعمال بجامعة برلين التقنية.

وأضاف أنه في ظل هذه الاتفاقية تم عقد العديد من اللقاءات المتبادلة بين الجانبين بالإضافة إلي لقاءات مع عدد من أطراف الصناعة من مصر وألمانيا.

وأشار إلى أن فكرة ريادة الأعمال بصورة عامة هي لقاء رجال الصناعة مع أصحاب الأفكار بهدف تحويل تلك الأفكار إلي أفكار تطبيقية ومشروعات ناشئة بمشاركة الجامعة.

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