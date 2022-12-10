غدًا.. جامعة عين شمس تستضيف بروفيسور عالمي للحديث عن مرض المايستوما

ينظم قطاع الدراسات العليا بجامعة عين شمس، محاضرة علمية بعنوان "مرض المايستوما: التحديات والحلول" لعرض تفاصيل عن المرض، انتشاره، والجهود المبذولة للتصدي لمرض المايستوما في السودان وحول العالم.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب، الدكتور اسامة منصور وكيل كلية الطب لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وذلك يوم الأحد المقبل بمدرج المحلاوي بكلية الطب جامعة عين شمس.

وتأتي هذه المحاضرة، ضمن اهتمام الجامعة لعرض كل ما هو جديد في الأبحاث الطبية والرعاية الصحية كأحد الجامعات الرائدة في المجال الطبي علي المستويين المحلي والدولي وتحقيقا لرؤية الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعزيز منظومة الرعاية الصحية والخدمات الطبية في مصر.

ويعد المايستوما مرض معدي مزمن يصيب تدريجيا الأنسجة تحت الجلد وينتشر ليؤثر علي الجلد والأنسجة العميقة والعظام، ويمكن أن تحدث المايستوما بسبب أنواع مختلفة من البكتيريا أو الفطريات، والمرض مستوطن في أجزاء مختلفة من افريقيا، أسيا، اوربا، وامريكا اللاتينية علي الرغم من أن العبء العالمي للمرض ما زال غير معروف بشكل كامل.

ويقدم هذه المحاضرة الدكتور أحمد الفحل (Ahmed Fahal) أستاذ الجراحة بكلية الطب بجامعة الخرطوم ومدير مركز المايستوما، أحد المراكز المتخصصة لعلاج المايستوما عالميا.

وقدم الدكتور الفحل، جهودا دولية ساهمت في نقلة علمية كبيرة لمركز المايستوما ليكون أحد المنارات العالمية في علاج هذا المرض الخطير.

وبذل الدكتور الفحل، جهودا كبيرة لضم هذا المرض كأحد الأمراض المدارية المهملة حيث تم ضمه ضمن هذه القائمة بمنظمة الصحة العالمية في العام 2014. وحصل علي وسام دونالد ماكاي من الجمعية الملكية لطب المناطق الحارة والصحة العامة (RSTMH)، لقب فارس من الحكومة الفرنسية للإنجازات الأكاديمية المتميزة من جمهورية فرنسا، وسام الاستحقاق من جمهورية إيطاليا، وزمالة أكاديمية العالم الثالث للعلوم، والميدالية الذهبية لدولة السودان للتميز وتعزيز الابتكار العلمي في الطب. كما حصل على زمالة الكلية الملكية للأطباء بلندن لإنجازاته المميزة في التعليم الطبي والتعليم والبحث العلمي.

ينظم المحاضرة الدكتور أسامة منصور وكيل كلية الطب لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور سامية عبدة جرجس نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس، الدكتور شريف ذكي أستاذ مساعد الفطريات الطبية بكلية العلوم جامعة عين شمس وسفير منظمة جافي لمكافحة العدوي الفطرية في مصر، و الدكتور عبدالله سامي المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة.

وعلى الراغبين في الحضور، سرعة التسجيل علي الموقع الإلكتروني التالي https://forms.office.com/r/6gksFvuR63

والجدير بالذكر شارك الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث في افتتاح المؤتمر الدولي الأول لتطبيقات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والذي يعقد في المدة من ٨ الي ١١ ديسمبر.

ويرأس المؤتمر الدكتور محمد بيومي زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء والدكتور شرين محرم رئيس معهد الالكترونيات الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والدكتور على عماشه نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والدكتور على الدوسري رئيس الجمعية الجغرافية السعودية واللواء احمد مرزوق سكرتير عام محافظة البحر الأحمر والعميد محمد عبد الحكيم المستشار العسكري للمحافظة.



ويقام المؤتمر برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبشراكة علمية مع جامعه عين شمس وجامعة RUDN University الروسية والجمعية الجغرافية السعودية وهيئة المساحة العسكرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.