غدًا.. تمريض عين شمس تختتم مبادرة مش عادي لوحدة دعم المرأة

استضافت كلية التمريض بجامعة عين شمس أحد فاعليات مبادرة " مش عادى " التى تطلقها وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف تزامنا مع الحملة العالمية ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة والتى بدأت من يوم ٢٥ نوفمبر الماضي وتنتهى غدًا ١٠ ديسمبر يوم إعلان الأمم المتحدة ميثاق حقوق الإنسان.

انطلاقاً من توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بالتصدى للعنف ضد المرأة وإنهاء كل أشكال التمييز ضد المرأة وتمكين المرأة والانتصار لها.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أ.د أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ويأتي ذلك تحت إشراف الدكتورة سحر موسى عميد كلية التمريض والدكتورة هيام رفعت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة هند الهلالى المدير التنفيذى لوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة.

وتضمنت الفعاليات ندوة تفاعلية مع الطلاب افتتحتها الدكتورة سحر موسى عميد الكلية والتي أشادت بدور الدولة ودور الجامعة في دعمها للمرأة ومدى تأثير الدعم الكبير المقدم للمرأة المصرية من قبل القيادة السياسية في خلق بيئة محفزة و إيجابية للمرأة.

و أشادت أيضا بالآليات والإستراتيجيات التي تنتهجها جامعة عين شمس في تحقيق الأمان وحماية المرأة وخلق بيئة آمنه لها وكيفية تحقيق استراتيجيات تمكين المرأة ،حيث تمثل المرأة اليوم 45 % من قيادات الجامعة.

وكان قد استقبلت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، إدوين ريبيرو كيسبرت، رئيس بعثة بوليفيا في مصر، وقرينته ليزبث جيوفانا، والملحقة الإدارية نانسي كيسبيرت، بحضور الدكتور محمد الصغير رئيس مجلس قسم اللغة الإسبانية، الدكتورة يمنى عزمى الأستاذ بالقسم.

وتضمنت الزيارة تبادل وجهات النظر بين أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، وإدوين ريبيرو كيسبرت، حول تطوير العملية التعليمية بالقسم، وتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

وعقب اللقاء ألقى إدوين ريبيرو، ندوة عن "سياسة الحياة الطيبة" في بوليفيا والتي تدعو إلى العيش في وئام وسلام بين البشر والطبيعة في "الأرض الأم" والاستفادة من خيراتها وحمايتها.

واستضافت السفارة الكاتب لاوتارو شميث كواكيرا، عبر تطبيق زوم، الذي تحدث عن السكان الأصليين من الهنود الحمر الذين كانوا يعيشون على الفطرة والطبيعة وذلك من خلال كتابه "أسرار حضارة الباتيتي العظيمة".

وتمت الإشارة في الندوة إلى أنه في بوليفيا هناك ٣٦ لغة من اللغات الأصلية بالإضافة إلى اللغة الإسبانية وتبذل الدولة قصارى جهدها لحماية هذه اللغات من الانقراض والتي اعترفت بها منظمة الأمم المتحدة مؤخراً.

بعد ذلك تحدثت چيوفانا ونانسي عن الأشكال المختلفة للزي الرسمي في بوليفيا وألقتا الكلمة مرتديتين إياه مشيرتان إلى ارتباط الزي بطبيعة المنطقة.