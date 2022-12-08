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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على آخر موعد لتسجيل الطلاب بالتعليم المدمج والمفتوح بتجارة عين شمس

التعليم المفتوح والتعلم
التعليم المفتوح والتعلم المدمج

أعلنت إدارة التعليم المفتوح والتعلم المدمج بكلية التجارة جامعة عين شمس عن آخر موعد لتسجيل الطلاب لدور يناير ١٦ ديسمبر  ٢٠٢٢ .
 

وقالت الدكتورة حنان السعيد مدير مركز التعلم المدمج جامعة عين شمس إن الجامعة تمتلك كوادر لتطوير وإنتاج المقررات التعليمية فى صورة إلكترونية تواكب أنماط التعلم المختلفة.

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وأشارت السعيد إلي تطوير نظام إدارة التعلم الإلكتروني وبنوك الأسئلة بالجامعة وما يتطلبه ذلك من تحديث في البنية التكنولوجية للجامعة وربطها بمنصة جامعة عين شمس الذكية، بالإضافة إلي الخطط والأهداف الموضوعة للوصول لأفضل النتائج في التعلم المدمج، كما تم استعراض آخر المستجدات فى إنتاج مقررات وبرامج التعلم المدمج فى كليتى الزراعة والتجارة.
 

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتعليم المدمج
 

الأوراق المطلوبة لحجز اختبار القبول:

- صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر.

- صورة المؤهل المتوسط (الثانوية العامة أو ما يعادلها من الدبلومات الفنية) بعد مرور عامين من الحصول عليه.

- صورة الموقف من التجنيد (للذكور المصريين).

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات الالتحاق:
- أصل شهادة الميلاد (كمبيوتر).

- أصل المؤهل المتوسط (الثانوية العامة أو ما يعادلها من الدبلومات الفنية) بعد مرور عامين من الحصول عليه.

- أصل التجنيد (للذكور المصريين).

- 4 صور شخصية.

- صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر.
 

برامج وتخصصات التعليم الإلكتروني في مرحلة البكالوريوس بجامعة عين شمس

بكالوريوس التجارة المهنى (أربع سنوات)

-برنامج التنظيم والإدارة.
-برنامج النظم المحاسبية.
-برنامج الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات.
-برنامج إدارة المستشفيات.
-برنامج إدارة الفنادق والقرى السياحية

والجدير بالذكر استقبل الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، بمقر قصر الزعفران  الجامعة، وفد إيطالي رفيع المستوى برئاسة  ميكيلي كواروني، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة  ومديرة مكتب التعليم بالسفارة الإيطالية السيدة أنّاليزا ڤاجنر،  والمستشار التجاري بالسفارة الإيطالية مارييللا لاروتشا، بحضور الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة .غادة فاروق، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة .سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس،الدكتورة  شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي،  الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين، الدكتورة .مروة عبد المنعم طنطاوى، رئيس قسم اللغة الإيطالية.

تناول اللقاء الاهتمام بتعزيز سبل التعاون الدولي بين جامعة عين شمس وبعض الجامعات الإيطالية في مختلف التخصصات العلمية كالطب والهندسة واللغات مع مناقشة رغبة الطرفين في عمل حصر بمذكرات التفاهم الموجودة لتنشيط وتعزيز سبل التواصل. كما تطرق الحديث إلى إمكانية عقد امتحانات تحديد المستوى الدولي للغة الإيطالية بالقاعات الإلكترونية بكلية الألسن.

التعليم المفتوح التعلم المدمج كلية التجارة جامعة عين شمس تسجيل الطلاب Jobs Education

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