أسعار لكزس موديل 2023 في السعودية| تفاصيل

تم الكشف رسميا عن أسعار سيارة لكزس موديل 2023 في السعودية من قبل شركة لكزس اليابانية التابعة لشركة تويوتا، والتي لاقت صدى كبير قبل الإعلان عنها رسميا، وتنتمي سيارة لكزس موديل 2023 الي فئة السيارات الكروس أوفر المطورة كليا.

سيارة لكزس موديل 2023

مواصفات محرك سيارة لكزس موديل 2023

تتوافر سيارة لكزس موديل 2023 بنوعين من المحركات الأول محرك سعة 2500 سي سي تيربو ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، ينتج قوة حصانة 203 حصان، وعزم أقصي للدوران 249 نيوتن/ متر.

سيارة لكزس موديل 2023

أما بالنسبة الي المحرك الثاني فهو محرك بسعة 2500 سي سي تيربو، مزود بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، يعطي قوة 275 حصان، وعزم أقصي للدوران 430 نيوتن/ متر، وتتسارع السيارة من الثبات حتي سرعة 100 كم/ ساعه في مدة زمنية قدرها 5.9 ثانية.

قياسات سيارة لكزس موديل 2023

تأتي سيارة لكزس موديل 2023 بطول 489 سم، وعرض 192 سم، وارتفاع 171 سم، وقاعدة عجلات 285 سم.

سيارة لكزس موديل 2023

مواصفات الأمان في سيارة لكزس موديل 2023

تقدم سيارة لكزس موديل 2023 بالكثير من وسائل الأمان منها، نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام للتنبيه، والمساعدة عند مغادرة المسار، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مساعدة الفرامل أوتوماتيك، وكاميرا خلفية 360 درجة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، ونظام المساعدة عند صعود المرتفعات، ونظام للتحكم عند نزول المنحدرات، ووسائد هوائية أمامية وخلفية.

سيارة لكزس موديل 2023

أسعار سيارة لكزس 2023 جديدة في السعودية :

الفئة الأولي تقدم بسعر 187.174 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 49.913 ألف دولار أمريكي .

الفئة الثانية تقدم بسعر 197.823 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 52.752 ألف دولار أمريكي .

الفئة الثالثة هايبرد تقدم بسعر 203.550 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 54.280 ألف دولار أمريكي .

الفئة الرابعة تقدم بسعر 375.475 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 100.126 ألف دولار أمريكي .

الفئة الخامسة هايبرد تقدم بسعر 450.110 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 120.029 ألف دولار أمريكي .

الفئة السادسة تقدم بسعر 179.400 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 47.840 ألف دولار أمريكي .

الفئة السابعة تقدم بسعر 217.580 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 58.021 ألف دولار أمريكي .

الفئة الثامنة تقم بسعر 253 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 67.466 ألف دولار أمريكي .

سيارة لكزس موديل 2023

الفئة التاسعة تقدم بسعر 231.150 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 61.640 ألف دولار أمريكي .

الفئة العاشرة تقدم بسعر 277.150 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 73.906 ألف دولار أمريكي .

أما بالنسبة الي سعر لكزس GX فتقدم بسعر 272.550 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 72.680 ألف دولار .

وسعر سيارة لكزس LX يصل الي 517.500 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 138 ألف دولار أمريكي .

وسعر لكزس RC يبلغ 257.140 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 68.570 ألف دولار أمريكي .

وسعر لكزس RCF يبدأ من 374.440 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 99.850 ألف دولار أمريكي .

ولكزس LC تقدم بسعر 458.390 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 122.237 ألف دولار أمريكي .