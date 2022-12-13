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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

عرض لفترة محدودة..إيلون ماسك يعيد تويتر بلو ويمهد الطريق لأسعار اشتراكات أعلى

تويتر بلو يعود من
تويتر بلو يعود من جديد

أعاد "إيلون ماسك"، المدير التنفيذي والمالك الجديد لمنصة التدوينات القصيرة  تويتر  خاصية Twitter Blue رسميا وهي التي سبق وأعلن عنها ولكنه عاد وأوقفها بسبب سوء الاستخدام؟

وفقال تقرير موقع The Verge التقني أعلن الملياردير أيضا أن الاشتراك الشهري في ميزة الـ Blue ستكلف 11 دولارًا شهريًا إذا قمت بالتسجيل من خلال نظام الـ iOS الخاص بشركة "آبل"، ومن خلال وجود علامة التوثيق الزرقاء، يمكنك إعادة تحيري التغريدات، وتحميل مقاطع فيديو بجودة 1080 بكسل ، مع نمط جديد اسمه reader أو القارئ ، وبالطبع علامة التوثيق الزرقاء التي كانت في الأول حكرا على المشاهير. 

الآن أصبح خاصية  تويتر  بلو متاحة لكل من لديه المقدرة للدفع، إذا كنت قد دفعت في خدمة تويتر بلو قبل الإلغاء باشتراك 4.99 دولارًا فستحتاج إلى الاشتراك مجددا للحفاظ على مزاياها ، بينما سيتم تجديد الاشتراك بالنسبة لعملاء Apple تلقائيا بسعر 11 دولارًا أمريكيًا في الشهر ما لم يقم بالإلغاء بنفسه .

تم إطلاق تويتر بلو لأول مرة بتاريخ 9 نوفمبر ولكن تم تعليقه بعد يوم تقريبًا بعد أن تم استغلاله بطريقة خاطئة وظهرت حسابات موثقة بأسماء أشخاص وشخصيات عامة ولكنها حسابات مزيفة لا تتبعهم وبالتالي أدت لموجة من انتحال شخصيات عامة وعلامات تجارية لدرجة جعلت المعلنين الكبار يتوقفون عن دعم المنصة.

هذه المرة ، تعتمد إدارة تويتر على عملية مراجعة دقيقة مع إضافة متطلبات للتأكد من هوية الشخص منها إيداع رقم الهاتف الشخصي، للحد من أي حسابات مزيفة تنتحل شخصيات شهيرة.

أعلن تويتر من خلال حسابه الرسمي "نحن ملتزمون بالحفاظ على موثوقية وسلامة الحسابات وجعل المنصة مكانًا يمكن للأشخاص الانضمام إليه بأمان وسهولة والتفاعل معه براحة تامة. يمكن فقط لحسابات Twitter التي تم إنشاؤها منذ أكثر من 90 يومًا الاشتراك في Twitter Blue".

سيُطلب من جميع مشتركي Twitter Blue تأكيد رقم هاتفهم كجزء من التسجيل في الخدمة وبدون هذه الخطوة لا يمكن التوثيق.

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تقول تويتر إن الأسعار الحالية للاشتراك في خدمة  تويتر  بلو هي "عرض لفترة محدودة"، مما يمهد الطريق إلى اشتراكات أكثر تكلفة في المستقبل، ومن ضمن المزايا العديدة لبلو تويتر نشر "مقاطع فيديو أطول" وتقليل عدد الإعلانات التي تظهر إلى النصف.

تقول إدارة تويتر بحسب تقرير The Verge إن أي شخص لديه علامة توثيق زرقاء حالية لن يفقدها حاليا ، ولكن مع عدم الدفع والاشتراك ستنتهي صلاحيتها خلال أشهر معدودة.

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