اتحاد طلاب جامعة حلوان يكشف خطته لتنمية المجتمع والترفية عن الدارسين خلال فترة الدراسة.. ونادين عبد الحليم: الجامعة منجم مواهب ونعمل على تنمية الوعي الثقافي.. حوار

نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان :

اتمني ان اكون حلقة وصل بين الطلاب و الجامعة

لدى الاتحاد خطة للانشطة الطلابية لتنميةمواهب الطلاب

الاتحادات الطلاب اطلابية تصنع قادة المستقبل

نعمل على رفع الوعي الثقافي للطلاب

اعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان اسماء الفائزين بانتخابات الاتحادات الطلابية حيث فاز بمنصب رئيس الاتحاد الطالب عصام الدين محمد الطالب بكلية الحقوق، ونائب رئيس الاتحاد الطالبة نادين عبد الحليم الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الفنون الجميلة .

و كشفت الطالبة نادين عبد الحليم نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان فى حوار خاص لصدى البلد تجربتها بأنتخابات اتحاد الطلاب و اسباب خوضها هذه التجربة و ما هي الخطط التى تقرر تنفيذها بالجامعة و ما تقرر تطويره بالانشطة الطلابية و دور اتحاد الطلاب فى معالجة مشاكل الطلاب بالجامعة و التعريف بمهام الاتحادات الطلابية .

م الذى تمثلة الاتحادات الطلابية لدى طلاب الجامعات

وبدأت الطالبة نادين عبد الحليم حديثها ان انتخابات الاتحادات الطلابية هى تجربة فريدة بالنسبة اليها و هي مثال مصغر لمجالس الدولة و المشورى و انها اعداد لقيادات المستقبل و انه خاضتها لتكون همزة وصل بين الطلاب و الجامعة و ان تعمل على تحقيق التطوير بكافة المجالات التى تخص الطلاب و تعمل على خدمتهم .

و تابعت ان التجربة الانتخابات الطلابية هذا العام لم تكن الاولى لها فهي قد شاركت انتخابات الاتحادات الطلابية بالعام الماضى و كانت عضوة بأتحاد طلاب كلية الفنون الجميلة و كانت تعي مسؤلية هذه المناصب لذا انها تمنت من الله عز و جل أن تكون خير ممثل وهمزة الوصل بين طلاب الجامعة و إدارة جامعة حلوان هذا العام .

و قالت نادين نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان انها تشكر زملائها الطلاب الذين صوتو لها بالانتخابات و تتمني ان تكون على قدرا من ثقتهم و ان تحقق كل ما يتمنوه من مطالب من ادارة الجامعة و ان تعمل على توفير الراحلة لهم خلال العملية التعليمة و ان تكون فى خدمتهم الدائمة .

ما هي خطة اتحاد الطلاب للعام الراسي 2022

و كشفت نادين عبد الحليم الطلبة بكلية الفنون الجميلة ان اتحاد الطلاب هذا العام له العديد من المخططات التى يأمل تنفيذها بالانشطة الطلابية بكافة المجالات ، مشيرة الى ان الجامعة هى منجم حقيقي للمواهب و الكفاءات و ان دور الاتحادات الطلابية هو العمل على اكتشاف هذه المواهب و ابرازها و تنميتها و اعطاء الطلاب فرصة للنجاح .

ماهي اهمية الانشطة الطلابية لدى طلاب الجامعات

و قالت نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان عن سبب اهتمام الاتحاد بالانشطة الطلابية ان الانشطة الطلابية هى جزء مهم من الحياة الجامعية فهي تعمل على استغلال طاقات الشباب و اضافة المهارات المختلفة لهم و اكتشاف مواهبهم الدفينة التى لها دور هام فى بناء شخصية الطالب الاكاديمية و و تطوير شخصية الطلاب و اكسابهم الثقة بالنفس و تفريغ طاقاتهم لتوفير الراحة لهم خلال العملية التعليمية لتحقيق النجاح و التفوق كما انها تؤهل الطالب للحياة العملية و المهنية فتدربه على الاختلاط بالمجتمع المحيط .

هل هناك خطة لاتحاد طلاب جامعةحلوان للمساهمة فى تنمية المجتمع

و نوهت نادين عبد الحليم نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان عن دور الاتحاد فى المشاركة فى المبادرات المجتمعية و رفع الوعي الثقافي لدى طلاب الجامعة ان الاتحاد سيعمل من خلال لجانه المختلفة على تعريف الطلاب بالمبادرات المجتمعية مثل مبادرات “ الحفاظ على البيئة ، محو الامية ، حياة كريمة ” و غيرهم و تشجيع الطلاب على المشاركة بهم لتنمية المناطق المحيطة بالجامعة و تعزيز انتماء الطالب بالمجتمع .

ما خطة اتحاد الطلاب للانشطة الثقافية

كما قالت ان الاتحاد يعمل على اعداد خطة للانشطة الثقافية و الفنية التى تعمل على تنمية الوعي الثقافي لدى طلاب الجامعات لعداد جيل من الخريجين مثقف واعي يعيى اهمية تنمية الجتمع و تطويره و حريص على تحقيق النجاحات و التفوق .

