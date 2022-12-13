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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصدر التريند والقبض على زوجها.. صور البلوجر هدير عاطف تثير الجدل

هدير عاطف
هدير عاطف

تصدرت البلوجر هدير عاطف ،تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد أثارتها الجدل خلال الساعات القليلة الأخيرة، عقب القبض عليها على ذمة اتهامها في قضية نصب على مواطنين.

 

وكانت  البلوجر هدير عاطف ، من الفتيات المؤثرة على الموقع الشهير “إنستجرام”، فكانت تقدم بعض منتجات التجميل والأزياء التى تتناسب مع الفتيات المحجبات.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور البلوجر هدير عاطف التى أثارت الجدل خلال الفترة الماضية..

Hader Atef | هديرعاطف (@haderatefofficial) • Instagram photos and videos
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التفاصيل الكاملة لسقوط البلوجر هدير عاطف وطليقها

في الساعات الأولي من صباح الأحد 11 ديسمبر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض علي البلوجر هدير عاطف، لاتهامها بالنصب على المواطنين.

وبعد 48 ساعة من سقوط البلوجر الشهيرة، ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على  بلال محمود، طليق البلوجر هدير عاطف، بنفس الاتهام.

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