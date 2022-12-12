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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر نص الاتهامات المقدمة ضد البلوجر هدير عاطف بتهمة النصب

البلوجر هدير عاطف
البلوجر هدير عاطف

قالت نهى نجيب، محامية إحدى ضحايا البلوجر هدير عاطف، أنها تم النصب على موكلتها و6 ضحايا آخرين في مبلغ مالي قدره مليون و200 ألف جنيه.

وأكدت، المحامية نهى نجيب، أنه تم القبض على البلوجر هدير عاطف، في الجيزة وتم ترحيلها من خلال الأجهزة الأمنية على مديرية أمن القاهرة بعد تعدد البلاغات ضدها.

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وكشفت، المحامية، أن موكلتها حررت محضر ضد البلوجر هدير عاطف في يوم 15 اكتوبر تتهمها فيه بالنصب عليها في مبلغ 100 الف جنيه بالاشتراك مع آخرين.

وأكدت، أنه تم اتهام هدير عاطف في محضر رسمي بتهمة النصب، موضحة أنه في يوم 11 ديسمبر صدر قرار من النيابة العامة، بضبط وإحضار المتهمة.

وأضافت أنها تقدمت بـ6 بلاغات ضد المتهمة هدير عاطف، ووصلت المبالغ المالية الي مليون و200 ألف جنيه. 

البلوجر هدير عاطف والنصب على المواطنين 

في الساعات الأولي من صباح أمس الأحد، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض علي البلوجر هدير عاطف، لاتهامها بالنصب على المواطنين.

بلاغ من 16 مواطن ضد هدير عاطف

وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ من 16 مواطنا بإتهام "بلوجر أزياء" – وزوجها "له معلومات جنائية" – وشقيقته وزوجها لقيامهم بالنصب والإحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بإمتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات "السيارات ، العقارات ، تداول الأوراق المالية" بزعم إستثمارها لهم مقابل أرباح مالية وقيام "البلوجر" المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها  .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق محافظة الجيزة.

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وبمواجهتهم اعترفوا بتلقى أموال من المجنى عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة إستثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

قصة اختطاف هدير عاطف

وكشفت التحريات الاولية، أن هدير عاطف متهمة بالنصب على المواطنين، حيث تم ضبطها بعد انتشار أخبار كاذبة عن اختطافها تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي" تحت مسمى الحقوا البلوجر هدير عاطف، وذلك بعد انتشار أخبار اختطافها من قبل مجهولين".

شقيقة البلوجر هدير عاطف

نشرت شقيقة البلوجر هدير عاطف  عبر صفحتها الشخصية انستجرام ، مقطع فيديو لوالدتها ، وهي تصرخ بعد اختفاء ابنتها صباح امس .

حكاية سرقة الذهب

وقالت والدة هدير عاطف في مقطع الفيديو إنها فوجئت صباح اليوم الساعة السابعة بـ 7 بلطجية قاموا بكسر باب الشقة، وسرقوا ذهب ابنتها وحفيدتها وفلوسها التي كانت تعيش عليها وأخذوها لحين ظهور طليقها.

وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع هذا الفيديو متعاطفين مع والدتها.

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