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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاجل.. تفاصيل القبض على البلوجر هدير عاطف

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على  البلوجر هدير عاطف بتهمة النصب.

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هدير عاطف 

وكشفت التحريات الاولية، أن هدير عاطف متهمة بالنصب على المواطنين، حيث تم ضبطها بعد انتشار أخبار كاذبة عن اختطافها تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي" تحت مسمى الحقوا  البلوجر هدير عاطف، وذلك بعد انتشار أخبار اختطافها من قبل مجهولين".

وكانت نشرت شقيقة البلوجر هدير عاطف  عبر صفحتها الشخصية انستجرام ، مقطع فيديو لوالدتها ، وهي تصرخ بعد اختفاء ابنتها صباح اليوم .

بلطجية

وقالت والدة هدير عاطف  في مقطع الفيديو انها فوجئت صباح اليوم الساعة السابعة بـ 7 بلطجية قاموا بكسر باب الشقة، وسرقوا ذهب ابنتها وحفيدتها وفلوسها التي كانت تعيش عليها وأخذوها لحين ظهور طليقها.

وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع هذا الفيديو متعاطفين مع والدتها . 

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