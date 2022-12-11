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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية: وفود من الشرطة تقدم الدعم والهدايا للمسنات في دور الرعاية.. صور

زيارات دور المسنين
زيارات دور المسنين

واصلت وزارة الداخلية، إيفاد وفود من الضباط والضابطات لزيارة عدد من (دور رعاية المسنين) بنطاق مديريات أمن (الإسكندرية - البحيرة – دمياط – الأقصر) وتقديم الدعم النفسى والمجتمعى للمقيمات بها، وبعض الهدايا الرمزية وقضاء يوم ترفيهى معهم لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم، حيث أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارات وتلك المبادرة من وزارة الداخلية.       

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنات، وذلك بمناسبة حملة الـ ( 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة ).

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مناهضة العنف ضد المرأة وزارة الداخلية العنف ضد المرأة الدعم النفسى الضباط والضابطات

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