سقوط أبو كيان.. الداخلية تلقي القبض على المتهم ببيع المخدرات أون لاين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً صورة لإعلان يقوم بالترويج لبيع المواد المخدرة المتنوعة مرفق بها أرقام هواتف محمولة "محددة" .

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه ( أحد العناصر الإجرامية الخطرة "شهرته أبو كيان" – مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) وعُثر بحوزته على ( 6 كيلو جرام من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – 2 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى -هاتف محمول عدد من المطبوعات الورقية مختلفة الأحجام مُدون عليها "أبو كيان لجميع أنواع المكيفات" أيس - حشيش - مادة - بانجو - تامول ورقمى هاتفين مُحددين) .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.