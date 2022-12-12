لعنة الجريمة تطارد فتيات تيك توك .. فسق وفجور وأخيرًا مفاجأة هدير

"الشهرة والمال، دائما تصطحب فتيات تيك توك إلى السجن لاتهامهن في نشر الفسق والفجور والنصب على المواطنين".

"صدى البلد" يرصد في السطور التالية، جرائم تورطت فيها فتيات تيك توك،على رأسهن البلوجر هدير عاطف، ومودة الأدهم وحنين حسام.



البلوجر هدير عاطف، والنصب على المواطنين

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في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد الموافق ١١ ديسمبر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على البلوجر هدير عاطف لاتهامها بالنصب على المواطنين.



بلاغ من 16مواطنا ضد هدير عاطف

وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ من عدد 16 مواطنا باتهام "بلوجر أزياء" – وزوجها "له معلومات جنائية" – وشقيقته وزوجها لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بإمتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات "السيارات ، العقارات ، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية وقيام "البلوجر" المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق محافظة الجيزة.

مليون جنيه توقِع بلوجر أزياء شهيرة

وبمواجهتهن اعترفن بتلقى أموال من المجنى عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة إستثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

قصة اختطاف هدير عاطف

وكشفت التحريات الأولية، أن هدير عاطف متهمة بالنصب على المواطنين، حيث تم ضبطها بعد انتشار أخبار كاذبة عن اختطافها تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي" تحت مسمى الحقوا البلوجر هدير عاطف، وذلك بعد انتشار أخبار اختطافها من قبل مجهولين".

شقيقة البلوجر هدير عاطف

نشرت شقيقة البلوجر هدير عاطف عبر صفحتها الشخصية انستجرام ، مقطع فيديو لوالدتها ، وهي تصرخ بعد اختفاء ابنتها صباح امس .

حكاية سرقة الذهب

وقالت والدة هدير عاطف في مقطع الفيديو انها فوجئت صباح اليوم الساعة السابعة بـ 7 بلطجية قاموا بكسر باب الشقة، وسرقوا ذهب ابنتها وحفيدتها وفلوسها التي كانت تعيش عليها وأخذوها لحين ظهور طليقها.

وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع هذا الفيديو متعاطفين مع والدتها.

مودة الأدهم وحنين حسام

وفي يوم الأحد 20/يونيو/2021، عاقبت محكمة جنايات القاهرة حنين حسام بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه كما عاقبت مودة الأدهم فتاة التيك توك بالسجن ٦سنوات وتغريمها ١٠٠ ألف جنيه ، وصدر الحكم من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى.

وحصل صدى البلد على نص شهادة رئيس قسم الاتجار بالبشر بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، في تحقيقات قضية حنين حسام عبد القادر ومودة الأدهم ومحمد زكي ومحمد علاء لايكي وأحمد لايكي، في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 2016 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة.

وشهد رئيس قسم الاتجار بالبشر، أن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهمة الاولى في سبيل قيامها باستقطاب الفتيات تحت ستار عملهن كمذيعات بتطبيق Likee وضعت رابط الكتروني على مقطع الفيديو الذي نشرته على حسابها بتطبيق ( الانستجرام ) لاستقطاب الفتيات على جروب أنشأته على هاتفها مسمى ( لايك الهرم ) لدعوتهن لانشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي من خلال تطبيق لايكى وتمكنت من دعوة العديد من الفتيات بذلك الجروب ، وأضافت تحرياته باستغلال المتهمة الثانية للطفلين حنين حسام حسين عبد الرحيم " وتدعى ساندى "، وياسين محمود صلاح الدين بتصوير مقاطع فيديو تقوم فيه بالرقص رفقتهما ونشرها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي الاستقطاب تلك الفئة من العمر وتحقيق نسبة مشاهدة عاليه قاصدة من ذلك تحقيق منفعة مالية.

فيما قامت المتهمة مودة الأدهم بالإتجار في البشر، بأن استخدمت كل من حنين حسام حسين "الشهيرة بـ ساندي" وياسين محمود واللذان لم يتجاوزا الثامنة عشر من العمر في تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مستغلة ضعفهما وعدم ادراكهما للحصول على ربح من ورائهم.