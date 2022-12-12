عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لعنة الجريمة تطارد فتيات تيك توك .. فسق وفجور وأخيرًا مفاجأة هدير

البلوجر هدير عاطف
البلوجر هدير عاطف

"الشهرة والمال، دائما تصطحب فتيات تيك توك إلى السجن لاتهامهن في نشر الفسق والفجور والنصب على المواطنين".

"صدى البلد" يرصد في السطور التالية، جرائم تورطت فيها فتيات تيك توك،على رأسهن البلوجر هدير عاطف، ومودة الأدهم وحنين حسام.

عاجل.. تفاصيل القبض على بلوجر شهيرة بتهمة النصب

والدتها ادعت خطفها.. تفاصيل ضبط البلوجر هدير عاطف ولغز المليون جنيه


البلوجر هدير عاطف، والنصب على المواطنين 
 ‏
 في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد الموافق ١١ ديسمبر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على البلوجر هدير عاطف لاتهامها بالنصب على المواطنين.


بلاغ من 16مواطنا ضد هدير عاطف 

 

وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ من عدد 16 مواطنا باتهام  "بلوجر أزياء" – وزوجها "له معلومات جنائية" – وشقيقته وزوجها لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بإمتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات "السيارات ، العقارات ، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية وقيام "البلوجر" المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق محافظة الجيزة.

مليون جنيه توقِع بلوجر أزياء شهيرة 

 

وبمواجهتهن اعترفن بتلقى أموال من المجنى عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة إستثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

قصة اختطاف هدير عاطف

وكشفت التحريات الأولية، أن هدير عاطف متهمة بالنصب على المواطنين، حيث تم ضبطها بعد انتشار أخبار كاذبة عن اختطافها تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي" تحت مسمى الحقوا  البلوجر هدير عاطف، وذلك بعد انتشار أخبار اختطافها من قبل مجهولين".

شقيقة البلوجر هدير عاطف

نشرت شقيقة البلوجر هدير عاطف  عبر صفحتها الشخصية انستجرام ، مقطع فيديو لوالدتها ، وهي تصرخ بعد اختفاء ابنتها صباح امس .

حكاية سرقة الذهب

وقالت والدة هدير عاطف  في مقطع الفيديو انها فوجئت صباح اليوم الساعة السابعة بـ 7 بلطجية قاموا بكسر باب الشقة، وسرقوا ذهب ابنتها وحفيدتها وفلوسها التي كانت تعيش عليها وأخذوها لحين ظهور طليقها.

وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع هذا الفيديو متعاطفين مع والدتها.

مودة الأدهم وحنين حسام

وفي يوم الأحد 20/يونيو/2021، عاقبت محكمة جنايات القاهرة حنين حسام بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه كما عاقبت مودة الأدهم فتاة التيك توك بالسجن ٦سنوات وتغريمها ١٠٠ ألف جنيه ، وصدر الحكم من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى.

وحصل صدى البلد على نص شهادة رئيس قسم الاتجار بالبشر بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، في تحقيقات قضية حنين حسام عبد القادر ومودة الأدهم ومحمد زكي ومحمد علاء لايكي وأحمد لايكي، في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 2016 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة.

وشهد رئيس قسم الاتجار بالبشر، أن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهمة الاولى في سبيل قيامها باستقطاب الفتيات تحت ستار عملهن كمذيعات بتطبيق Likee وضعت رابط الكتروني على مقطع الفيديو الذي نشرته على حسابها بتطبيق ( الانستجرام ) لاستقطاب الفتيات على جروب أنشأته على هاتفها مسمى ( لايك الهرم ) لدعوتهن لانشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي من خلال تطبيق لايكى وتمكنت من دعوة العديد من الفتيات بذلك الجروب ، وأضافت تحرياته باستغلال المتهمة الثانية للطفلين حنين حسام حسين عبد الرحيم " وتدعى ساندى "، وياسين محمود صلاح الدين بتصوير مقاطع فيديو تقوم فيه بالرقص رفقتهما ونشرها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي الاستقطاب تلك الفئة من العمر وتحقيق نسبة مشاهدة عاليه قاصدة من ذلك تحقيق منفعة مالية.

فيما قامت المتهمة مودة الأدهم بالإتجار في البشر، بأن استخدمت كل من حنين حسام حسين "الشهيرة بـ ساندي" وياسين محمود واللذان لم يتجاوزا الثامنة عشر من العمر في تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مستغلة ضعفهما وعدم ادراكهما للحصول على ربح من ورائهم.

هدير عاطف البلوجر الشهيرة هدير عاطف أرباح البلوجرز البلوجر العقارات تيك توك مديرية امن القاهرة التجمع الخامس مودة الادهم الاتجار بالبشر حنين حسام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 680 جنيهًا.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

ليلة حمرا وحشيش.. عزم أصدقاءه بمنزله فانتهت بحفلة في أحضان زوجته| القصة الكاملة

صدام مرتقب بين الأهلي والزمالك.. قناة مجانية تنقل قرعة دوري أبطال إفريقيا

عاجل .. الأهلي يصطدم بصن داونز بالمجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا

بث مباشر.. شاهد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.. مصير الأهلي والزمالك

استمرار تراجع أسعار الذهب لليوم الثالث .. وسعر صرف الدولار بالبنوك

البيضة بجنيه والفرخة بـ 10 والزيت والمكرونة مجانا .. ماذا يفعل التجار؟

" فويسات" مسربة ورسائل تكشف المستور.. تفاصيل ضبط البلوجر هدير عاطف ولغز المليون جنيه

موضوعات متعلقة

حبس شخص بحوزته هيروين وحشيش في المقطم

اندلاع حريق هائل داخل مخزن للملابس الرياضية في البساتين .. فيديو

الاعدام شنقا لـ قاتل زوجته في المقطم

السجن 5 سنوات لمتهم بالشروع في خطف صغير لطلب فدية بمدينة نصر

قبل ترويجها بالكريسماس.. حبس شخص لحيازته 15 كيلو حشيش في عين شمس

حبس شخص لحيازته أسلحة نارية في المرج

حبس شخص لقيامه بالترويج لبيع كاميرات مراقبة سرية على الفيس بوك

حبس شخصين لاتهامهما بسرقة 300 ألف جنيه من مواطن

ترشيحاتنا

كهربا يتجاهل أزمة الإيقاف ويهنئ والده بعيد ميلاد.. شاهد

مقتل 3 مهاجمين وإصابة أجنبيين جراء استهداف فندق بأفغانستان

مواجهات نارية.. مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2022

اختفاء مهندس مصري في السعودية .. والنقابة تكشف التفاصيل

إسرائيل تكشف عن آخر رسالة سرية كتبها الجاسوس إيلي كوهين | شاهد

3 مليارات دولار.. المالية ترد على شائعات "الإرهابية" حول اتفاق صندوق النقد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال من المطار.. شاهد

بفستان بليسيه.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بفستان أزرق.. رزان المغربي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

احترس.. النوم أكثر من 8 ساعات مؤشر لمرض خطير

فيديو

حقيقة اعتناق هالاند للإسلام .. قصة مسجد عشقه لاعب منتخب النرويج|فيديوجراف

استمرار تراجع أسعار الذهب لليوم الثالث .. وسعر صرف الدولار بالبنوك

توقعات بسقوط أمطار .. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة |فيديو

سر المليون جنيه .. تفاصيل القبض على البلوجر هدير عاطف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ