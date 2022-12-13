إنذار عاجل.. الصحة العالمية تحذر من عدوى تصيب الصغار

قدمت مذيعة “صدى البلد”، تغطية خاصة عن تحذير منظمة الصحة العالمية، من زيادة الإصابات بأمراض خطيرة بين الأطفال.

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ويأتي ذلك في أعقاب مجموعة من الإصابات بعدوى المكورات العقدية بين الأطفال.

وأفادت المنظمة، في بيان مشترك مع هيئة الصحة بالاتحاد الأوروبي أمس، الاثنين، بأن فرنسا وأيرلندا وهولندا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة سجلت زيادة في حالات المرض الخطير المعروف باسم عدوى المكورات العقدية من المجموعة الغازية بين الأطفال دون سن العاشرة في عام 2022.

وأضاف البيان، أنه تم تسجيل العديد من حالات الوفاة في هذه المجموعة العمرية بسبب الإصابة بعدوى المكورات العقدية. وفي بريطانيا وفرنسا، كان عدد الحالات الخطيرة أعلى كثيرا من الأعداد المسجلة في نفس الفترة قبل جائحة كورونا.

يذكر أن عدوى المكورات العقدية عادة ما تسبب أمراضا خفيفة فقط، مثل الحمى القرمزية، ويمكن علاجها جيدا بالمضادات الحيوية. ولكن في حالات نادرة، يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.