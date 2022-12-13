عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

إنذار عاجل.. الصحة العالمية تحذر من عدوى تصيب الصغار

صدى البلد

قدمت مذيعة “صدى البلد”، تغطية خاصة عن تحذير منظمة الصحة العالمية، من زيادة الإصابات بأمراض خطيرة بين الأطفال.

شاهد الفيديو:

ويأتي ذلك في أعقاب مجموعة من الإصابات بعدوى المكورات العقدية بين الأطفال.

وأفادت المنظمة، في بيان مشترك مع هيئة الصحة بالاتحاد الأوروبي أمس، الاثنين، بأن فرنسا وأيرلندا وهولندا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة سجلت زيادة في حالات المرض الخطير المعروف باسم عدوى المكورات العقدية من المجموعة الغازية بين الأطفال دون سن العاشرة في عام 2022.

وأضاف البيان، أنه تم تسجيل العديد من حالات الوفاة في هذه المجموعة العمرية بسبب الإصابة بعدوى المكورات العقدية. وفي بريطانيا وفرنسا، كان عدد الحالات الخطيرة أعلى كثيرا من الأعداد المسجلة في نفس الفترة قبل جائحة كورونا.

يذكر أن عدوى المكورات العقدية عادة ما تسبب أمراضا خفيفة فقط، مثل الحمى القرمزية، ويمكن علاجها جيدا بالمضادات الحيوية. ولكن في حالات نادرة، يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 12-12-2022

بأمر وزير التعليم.. تقديم موعد امتحانات نهاية العام شهرا كاملا

النيابة العامة تعلن القبض على طليق البلوجر هدير عاطف..وتتخذ إجراء عاجلا ضده

الأهلي في كأس العالم للأندية المقبل بشرط واحد.. تعرف عليه

شاهد.. ماذا فعل مرتضى منصور مع عضو مجلس الأهلي داخل نادي الزمالك

أقرأ القرآن وأصلي ولكن أكذب وأشاهد الأفلام الإباحية فماذا أفعل.. أزهري يرد

انهيار سعر الدولار اليوم وهذه قيمته في البنوك

لمحدودي الداخل.. فيات بـ 17 ألف جنيه فقط

موضوعات متعلقة

إضافة المواليد وحل أزمة الأرز.. ماذا قال وزير التموين في أحدث تصريحاته

تحذير من الشبورة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم| تغطية خاصة

أسعار الذهب والدولار اليوم الأحد في البنوك |تغطية خاصة

لقاء المغرب وفرنسا .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم |تغطية خاصة

مطلعش ممرض.. تفاصيل صادمة في واقعة الـ كانيولا بالمنيا

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم.. شاهد تغطية خاصة بصدى البلد

ترشيحاتنا

مشوار تاريخي في المونديال.. تعرف على تردد القناة الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا

طفح الكيل.. رئيس الوزراء البريطاني يشن حملة ضد الهجرة غير الشرعية

لحظة وفاة مدافع مطروح في ملعب المباراة ضد السلوم بالقسم الثالث

أخبار التكنولوجيا|الحقه..خصم 1000 درهم على أفضل لابتوب من هواوي في الإمارات.. سامسونج بتبيع ببلاش.. أحدث موبايل بـ 2500 جنيه

حلال فيها الأكل|بعد توليد طفلة 3 توائم.. مطالبات بالقبض على طبيب مصري

حتحوت: أصعب موقف كان مع مرتضى.. وهذه كواليس انسحاب فرج عامر من برنامجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 5 خطوات.. تعرفي كيف تتجنبين عدوّك اللّدود "السيلوليت"

أغربها الألبان.. أطعمة تسبب عسر الهضم والانتفاخ

تفاصيل إصابة بطلة Emily in Paris بمرض السرطان

اعتقال وإقالة نائبة بالبرلمان الأوروبي.. تفاصيل مثيرة عن إيفا كايلي

فيديو

رد التعليم حول إلغاء الوحدة الاخيرة من مناهج الترم الثاني

إنذار عاجل.. الصحة العالمية تحذر من عدوى تصيب الصغار

بعد تقديم الامتحانات.. مطالبات بإلغاء أجزاء من المنهج

استبعاد الحكم الإسباني ماتيو لاهوز من كأس العالم 2022.. ما علاقة ميسي؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ