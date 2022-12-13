بتهمة نشر أكاذيب ضد مسئولين.. إيران تحكم بحبس رجل دين 5 سنوات

قضت محكمة خاصة برجال الدين في العاصمة الإيرانية طهران، بسجن رجل الدين محمد زارع فومني، زعيم حزب "إصلاحات" الإيراني.

ووفق ما نشرته وكالة أنباء "خبر أون لاين" الإيرانية الرسمية، فإنه تم الحُكم على محمد زارع فومني بأحكام مختلفة منها 5 سنوات فقط قابلة للتطبيق.

وقالت الوكالة إنه أُدين "بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 150 مليون ريال (500 دولار) بتهمة نشر أكاذيب ضد مسؤولين إيرانيين بقصد تعكير صفو الرأي العام".

وأضافت: "كما تم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي، والسجن 5 سنوات أخرى بتهمة تحريض الناس على الشغب بقصد الإخلال بأمن البلاد".

وأوضحت "خبر أون لاين"، أنه "مع تطبيق المادة 134 من قانون العقوبات الإسلامي، ستُطبق على "فومني، عقوبة السجن لمدة 5 سنوات".

واعتُقل "فومني" في العاصمة طهران، في 9 من أكتوبر الماضي، بعد إدانته لقمع الاحتجاجات الشعبية.

وكان الزعيم الإصلاحي أدان مقتل الشابة الكردية "مهسا أميني" على أيدي الشرطة في طهران عقب اعتقالها بسبب عدم ارتداء الحجاب منتصف سبتمبر الماضي.

وجرى نقله في البداية إلى سجن "إيفين" شمال العاصمة طهران، وتحديدًا في الجناح المخصص للمعتقلين السياسيين، وبعد ذلك جرى نقله إلى العنبر الخاص برجال الدين.

وكان "فومني" ناشطًا في العملية السياسية للأحزاب الإصلاحية في الماضي، لكن خلال السنوات التي تلت، العام 2009، عقب الاحتجاجات ضد الحكومة الإيرانية، تبنى مواقف مختلفة، لكنه كان أحد أنصار إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية التي أجريت، في يونيو من العام 2021.

وفي الأشهر الأخيرة، تبنى مواقف معارضة لحكومة رئيسي، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والاحتجاجات التي اندلعت عقب وفاة الشابة مهسا أميني.