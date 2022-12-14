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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالى نجع البرج فى قنا يناشدون المسئولين إنشاء كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد

صدى البلد

ناشد أهالى نجع البرج بالمقربية التابعة الى مركز قوص فى محافظه قنا ، فى رسالة  لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد ، وزير النقل، بإنشاء كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد، ما أثار ضجرهم، لاسيما وأنه مزلقان رئيسي بالمدينة، وتكثر عليه الحركة المرورية ، كما تكثر عليه الحوادث، التي أدت إلى ووقوع عدد من الضحايا .

ويقول علاء جمعة أحد الأهالى فى رسالتهم: "إننا نعاني من عدم وجود كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد، ما يشكل خطرًا جسيما على أرواح المواطنين، في ظل عدم احترام البعض لقواعد المرور".

وأضاف أن هناك من المواطنين من يمرون أسفل حواجز المزلقان،ما يهدد أرواحهم، ويقع اللوم والتقصير على عامل للمزلقان بعدها ، مؤكدا أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى والمطالبات لإنشاء كوبري أعلى ترعه الفؤادية ومزلقان على شريط السكه الحديد ، إلا أنه لا جديد حتى هذه اللحظات .

وأشار الى أهمية ذلك الكوبري في تسيير الحركة المرورية، خاصة وأن مجلس قروى برديس تضم 27 قرية ونجع وعدد 100 الف نسمه يعبرون من مزلقان واحد وليس لهم اى بديل وتكثر فيه الحركة والنشاط، مطالبا بعمل كوبرى مشاه أعلى تلك المزلقانات لمرور المواطنين بأمان ومنع تعرضهم للحوادث، مناشدين المسئولين العمل على ايجاد حل لهذا الوضع للحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين والحد من التكدس المرورى المستمر.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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