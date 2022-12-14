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للمشاركة في القمة الأمريكية الأفريقية

استقبال حاشد من الجالية المصرية لـ السيسي فور وصوله واشنطن |فيديو

استقبال حاشد من الجالية
استقبال حاشد من الجالية المصرية لـ السيسي فور وصوله واشنطن

عرضت قناة اكسترا نيوز مقطع فيديو يوضح الاستقبال الحاشد من الجالية المصرية لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي فور وصوله واشنطن، للمشاركة فى القمة الأمريكية الأفريقية.

وقامت الجالية المصرية بتشغيل أغنية “تسلم الأيادي”، وظلوا يهتفون “تحيا مصر”، “تحيا الريس عبد الفتاح السيسي”.

ورفعت الجالية المصرية بـ واشنطن، صورًا لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحظة وصوله لـ مقر إقامته بأمريكا.

وتزيّنت الشوارع بصور الرئيس لحظة الوصول، وكان الجميع في حالة فرح.

ورفع أحد المواطنين لافتة مكتوب عليها: "مرحبًا الرئيس السيسي"، كما ارتدت سيدة علم مصر، وحملت فى يدها صورة لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان قد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية.

القمة الأمريكية الأفريقية
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي، وتيسير اندماج الدول الأفريقية فى الاقتصاد العالمى، لاستفادتها مما يوفره من فرص ومزايا فى تحقيق النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي.

وأضاف المتحدث الرسمى أن برنامج زيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة يتضمن عقد لقاءات مع عدد من كبار المسئولين الأمريكيين، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

رجال الأعمال الأمريكيين
ومن المقرر كذلك أن يعقد الرئيس لقاءً مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكيين لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.

كما يجتمع الرئيس على هامش القمة بعدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

السيسي واشنطن القمة الأمريكية الإفريقية أغنية تسلم الأيادى تحيا مصر

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