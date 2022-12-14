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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة نادية الجندي فى عصر القوة.. للبيع بـ 165 ألف جنيه| صور

سيارة نادية الجندي
سيارة نادية الجندي فى عصر للقوة.. للبيع بـ 165 ألف جنيه

 شهدت حقبة السبعينيات والثمانينيات عصرًا ذهبيًا في تصميمات السيارات الكلاسيكية بطريقة بارعة، فقد اتسمت بإصدارات الفئات كبيرة الحجم ولكن بشكل انسيابي أنيق لم نرى مثله في صناعات اليوم، وهذا ما جعل الكثير ليس من فئات كبار السن فقط ولكن من الشباب أيضًا وصل عشقه لتصميمات تلك الحقبة بالبحث عنها في كل سنتيمتر حتى لو كانت قطعة من الخردة وإعادة بنائها من جديد لتصبح كما كانت يوم إصدارها لأول مرة، لذا فإن سوق المستعمل المصري هو الملاذ الأول لإيجاد مثل هذه القطع الثمينة.

شيفروليه كابريس موديل عام 1989

وبحسب إحدى المنصات الإلكترونية "أونلاين" لبيع السيارات المستعملة، وهي المنصة الأشهر في مصر، فقد جاء عرض على السيارة شيفروليه كابريس موديل عام 1989 بـ 25 ألف جنيه.

وهي نفس السيارة التي ظهرت في فيلم عصر القوة لنجمة الجماهير الشهيرة نادية الجندي، والتي استقلتها ضمن أحداث الفيلم مع الراحل عبد الله غيث، وهو أحد أبرز الأفلام في حقبة التسعينيات من القرن الماضي.

جاءت السيارة شيفروليه كابريس موديل 1989  بمحرك مكون من 8 أسطوانات "8 سلندر"  تبلغ سعته 5800 سي سي، يستطيع ان يولد قوة قدرها 210 حصانا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

شيفروليه كابريس موديل عام 1989

أما عن المقصورة الداخلية لـ شيفروليه كابريس موديل 1989، فهي كعادة إصدارات سيارات الحقبة الكلاسيكية واسعة جدا من الداخل فهي من فئة السيارات كبيرة الحجم، وتتسع لخمسة أشخاص بكل أريحية، وبالطبع تحتوي على عجلة قيادة تقليدية بسيطة، وعدادات قراءة اعتيادية، ومكيف للهواء

شيفروليه كابريس موديل عام 1989

وبحسب مالك السيارة بلغ عداد شيفروليه كابريس موديل 1989 أكثر من 200 ألف كيلو متر، كما حصلت من قبل على دهان خارجي.

السيارات الكلاسيكية شيفروليه شيفروليه كابريس سوق المستعمل نادية الجندي عبد الله غيث

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