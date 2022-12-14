جون سينا وجيسون موموا بطلا فيلم أكشن كوميدي جديد

وقع لاعب المصارعة الشهير جون سينا عقد بطولة فيلم أكشن كوميدي جديد اسمه Killer Vacation بمشاركة جيسون موموا بطل سلسلة أكوامان، وهو عمل من إنتاج شركة وارنر بروس، ولم يحدد موعد طرحه بعد.

قصة الفيلم مازالت غير معلنة حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يحقق Killer Vacation نجاحا كبيرا وفقا لأسماء أبطاله والآمال المعلقة عليه من قبل الشركة المنتجة.

يلعب جون سينا حاليا دور البطولة في مسلسل Peacemaker من إنتاج hbo max، وينشغل بتصوير العديد من الأعمال الفنية بعدما شارك في سلسلة دي سي الشهيرة The Suicide Squad.

فيما ينتظر جيسون موموا عرض الجزء الثاني من سلسلة Aquaman المقرر طرحه في 25 ديسمبر 2023، ويصور حاليا الجزء الثاني من فيلم dune، الذي لعب فيه دورا محوريا بجزئه الأول.

انتهت قصة حب جيسون موموا وإيزا جونزاليس سريعا بعد إعلان ارتباطهما في أول شهر مايو الماضي، عقب انفصاله عن زوجته ليزا بوينت.

وأكد مصدر في تصريحات لإنترتينمنت تونايت، أن جيسون موموا وإيزا جونزاليس مشغولان بالتزاماتهما العملية وحياتهما، وأدركا أنهما يريدان أمورا مختلفة في الحياة.

إيزا جونزاليس هي مغنية وممثلة مكسيكية تبلغ من العمر 32 عاما، وقدمت خلال الفترة الماضية عدد من الأعمال الفنية الشهيرة منها I Care a Lot وBaby Driver.