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نائب رئيس الأركان للعمليات المشتركة في قطر: تفعيل كامل للخطط اللازمة لتأمين أجواء الدولة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نائب رئيس الأركان للعمليات المشتركة في قطر: تفعيل كامل للخطط اللازمة لتأمين أجواء الدولة

اللواء الركن شايق مسفر الهاجري
اللواء الركن شايق مسفر الهاجري
القسم الخارجي

أعلن اللواء الركن شايق مسفر الهاجري، نائب رئيس الأركان للعمليات المشتركة في قطر، أنّ "القوات المسلحة قامت بتفعيل كامل الخطط اللازمة لتأمين أجواء الدولة"، مؤكّدًا: "قمنا بإغلاق المجال الجوي لحماية المغادرين والقادمين، كما تم إسقاط جميع الصواريخ الإيرانية المستهدفة للدولة، باستثناء صاروخ واحد" 

جاء تصريح الهاجري خلال مؤتمر صحفي بعد ساعات من استهداف الحرس الثوري الإيراني قاعدة العديد الجوية الأمريكية في الدوحة بصواريخ باليستية 

. وأوضح أن الخطط المفعّلة تضمنت تعليق جميع رحلات الطيران المدني مؤقتًا، كإجراء وقائي لحماية المسافرين والمقيمين من أيّ تهديد جوي محتمل.

وقد تمّ التنسيق بين الدفاعات الجوية القطرية والمنظومة الأمريكية العاملة ضمن القاعدة، ما مكّن من اعتراض معظم الصواريخ. 

وتابع الهاجري: "تم إسقاط جميع الصواريخ الإيرانية باستثناء صاروخ واحد" .

لم يوضح نائب رئيس الأركان نوعية الصاروخ الذي مرّ دون اعتراض، لكن التصريحات لم تسجل وجود خسائر بشرية أو أضرار جوهرية في المطار أو القاعدة. تشير هذه التصريحات إلى فعالية منظومة الدفاع القطري المشتركة مع الحماية الأمريكية في التصدي للتهديدات الجوية.

ترمي خطوة إغلاق المجال الجوي إلى الحفاظ على سلامة المسافرين والملاحة الجوية، خاصة قادمين ومغادرين، دون وقوع أي حادث جرّاء التحليق فوق المجال الجوي القطري المعرض لضربات.

يُشير كلام الهاجري إلى وجود غرفة عمليات موحدة تضم القوات القطرية والأمريكية، تبادلت المعلومات الاستخباراتية وحركة الصواريخ، ما فرص اعتراضها قبل الوصول إلى أهدافها.

تعكس الواقعة توقيتًا مهمًا بين ردّ إيران العسكري الرمزي واستراتيجية قطر في ضبط ردود الفعل، عبر إجراءات لا تطيل نطاق الاضطراب، بل توفر حماية مدروسة.

اللواء الركن شايق مسفر الهاجري قطر إغلاق المجال الجوي الصواريخ الإيرانية قاعدة العديد الجوية الأمريكية الدوحة

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