قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطر تعلن استئناف حركة الملاحة الجوية بعد تعليقها مؤقتًا
البترول تطمئن المصريين: لا توجد أزمة كهرباء خلال فصل الصيف
طريق الأهلي.. باريس سان جيرمان يهزم سياتل ويبلغ دور الـ 16متصدرا مجموعته
السعودية: نقف مع قطر في كل ما تتخذه من إجراءات.. وتضع كل إمكاناتنا لمساندتها
أتلتيكو مدريد يودع كأس العالم للأندية رغم الفوز على بوتافوجو
بعد توقف مؤقت.. مصر للطيران تعلن بدء استئناف رحلاتها الجوية إلى دول الخليج
هل يجوز صلاة الاستخارة قبل طلاق الزوجة؟.. الإفتاء تجيب
رغم فوزه على بوتافوجو.. أتلتيكو مدريد يودع كأس العالم للأندية
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 في مصر.. ارتفاع ملحوظ وعيار 21 يقترب من 4850 جنيها
قطر: سقوط شظايا صاروخ بمنطقة سكنية دون حدوث إصابات
النهاية بعيدة.. تعليق ناري من عمرو أديب على الضربة الإيرانية في قطر
5 سيارات SUV ياباني وكوري 2025 في مصر.. بالأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية: نقف مع قطر في كل ما تتخذه من إجراءات.. وتضع كل إمكاناتنا لمساندتها

السعودية
السعودية
القسم الخارجي

أصدرت المملكة العربية السعودية بياناً رسمياً عبر وزارة خارجيتها، أعربت من خلاله عن إدانتها الشديدة لـ"العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر الشقيقة"، واعتبرته "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وهو أمر مرفوض ولا يمكن تبريره بأية حال من الأحوال" 

وفي البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، شدّدت الرياض على "تضامنها ووقوفها التام إلى جانب دولة قطر الشقيقة، وتضع كافة إمكاناتها لمساندة دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات" 

وجمعت هذه العبارة خلاصة الموقف السعودي بشكل واضح ومباشر، لم تقتصر على كلمة إدانة، بل امتدت لتشمل تقديم الدعم العملي والدبلوماسي والسياسي.

وفي المقابل، أعلنت قطر أنها تصدّت لهجوم صاروخي إيراني استهدف قاعدة العُديد، والتي تسكنها قوات أمريكية أيضاً ما دفع العاصمة الدوحة إلى تعليق الحركة الجوية مؤقتاً، لأجل ضمان سلامة المواطنين والمقيمين. 

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الشيخ جاسم البديوي، هذا الهجوم أيضاً، معبراً عن تضامن المجلس مع قطر 

على الفور، عبّرت وسائل إعلام عربية، مثل قناة "العربية"، عن هذا الموقف السعودي البارز، وقد الخصّص كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي مساحة واسعة لنقل بيان الخارجية، مؤكدين على الكلمات الدبلوماسية والشديدة اللهجة في التنديد بهذا الفعل.

ومن منظور سياسي، يأتي إعلان الرياض هذا في سياق العلاقات الخليجية المتماسكة التي تعزز مفهوم الوحدة الإقليمية أمام أي تهديد من الخارج. 

فالتطوّر يوثق حرص السعودية على دعم دول مجلس التعاون، خصوصاً وأنه تزامن مع أزمة كبيرة من الممكن أن تفتّت الجبهة الخليجية، لو لم يكن هناك تضامن وسطي كما نراه اليوم.

أما على الصعيد الدبلوماسي، فإنَّ القرار السعودي يكلل جهوداً بدأت منذ سنوات، سعت فيها الرياض لإنهاء أزمة المقاطعة السابقة مع الدوحة في يناير 2021، والإبحار بعدها نحو علاقات أكثر استقراراً وفعالية داخل الإطار الخليجي. 

الموقف يشي أيضاً بتوجّه سعودي لإدامة الاستقرار الإقليمي ورفض أي شكل من أشكال الزعزعة أو الاستهداف الجغرافي والسياسي الذي يمس أمن الجوار وباطن الخليج.

وأضافت هذه الخطوة أن السعودية تعيد تأكيد مكانتها المحورية كحليف استراتيجي لدول الجوار، خصوصاً قطر، التي تجمعها معها علاقات مشتركة تتعلق بالبنية التحتية النفطية، والرياضة، والإعلام، والتعليم، والمشاريع الاستثمارية الكبرى، بالإضافة إلى التنسيق الأمني مع الولايات المتحدة الأمريكية.

البيان السعودي لم يكن مجرد تصريح عابر، بل رسالة سياسية قوية مفادها أن المملكة تقف بحزم إلى جانب قطر "في كل ما تتخذه من إجراءات"، وذلك بدعم شامل على جميع المستويات. 

ومع تصاعد التوترات الإقليمية، يبدو أن تحالف الرياض والدوحة يسير نحو مراحل أكثر تماسكاً وأبعد نوايا في التعاون والتنسيق، ما يشير إلى مستقبل قريب يحمل المزيد من الردع الخليجي المشترك أمام من يريد المساس بأمن أية دولة من دول المجلس.

المملكة العربية السعودية إيران قطر الرياض هجوم صاروخي إيراني مجلس التعاون الخليجي دولة قطر الشقيقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

درون

تفاصيل سقوط طائرة "درون" أمام جامعة القاهرة

طفل ياسين بالبحيرة

تأجيل استئناف المتهم في قضية تلميذ دمنهور على حكم المؤبد لجلسة 21 يوليو

حادث التجمع

بسيارتها.. سيدة تطيح بـ أسرة كاملة داخل حديقة بحي النرجس في التجمع| صور

«جوج وماجوج» وعلاقتهما بحرب إيران.

«جوج وماجوج» وعلاقتهما بحرب إيران.. هل اقتربت الساعة؟ الأزهر يكشف أسرار «النبوءات»

200 جنيه دفعة واحدة.. سعر الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه دفعة واحدة.. سعر الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

مصر للطيران

مصر للطيران تلغي جميع رحلاتها المتجهة إلى عواصم الدول الخليجية الشقيقة

طائرة درون

أول تعليق رسمي من جامعة القاهرة بشأن سقوط طائرة درون أمام كلية التجارة

الخارجية القطرية

اختراق الأجواء.. أول تعليق من قطر على استهداف إيران قاعدة العديد الأمريكية

ترشيحاتنا

ريبيرو

أحمد كشري: ريبيرو لم يتعرف على لاعبي الأهلي بسبب ضيق الوقت

زيزو

إعلامي: وزارة الرياضة اطلعت على عقد زيزو مع الأهلي.. وهذه تفاصيل الأزمة

الأهلي

التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام بورتو

بالصور

لن تتوقع علاقة المانجا بمرض السكر

المانجو
المانجو
المانجو

نشرة المرأة والمنوعات| نصائح للتعامل مع إبنك طالب الثانوية العامة.. طريقة عمل ألواح الشكولاتة بالكراميل .. دليلك للحماية من مشاكل الجلد فى الصيف

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عشان تفضل شباب وقوي.. اعرف أفضل الأطعمة لبناء العضلات

العضلات
العضلات
العضلات

احترس منها.. هذه الأطعمة تسبب القلق والتوتر

القلق
القلق
القلق

فيديو

خبيرة الأبراج والتاروت منى أحمد

خسارة الأهلي من بورتو .. خبيرة تاروت تتوقع نتيجة المباراة

وائل كفوري

معجب يفاجئ وائل كفوري بحفل دبي.. شاهد

محمد رمضان

الجو حلو.. محمد رمضان يكشف موعد طرح أحدث أغانيه

عودة جوري بكر لطليقها

بالصدفة.. تبادل العتاب ينهي خلافات جوري بكر وطليقها رسميا في الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قصف تل أبيب

المزيد