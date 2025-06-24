قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما حكم القنوت في صلاة الفجر وهل هو بدعة؟.. الإفتاء تجيب
سلوى محمد: الفن مش رسالة وأنا مش قدوة.. أنا ممثلة أؤدي دوري
إيران تنذر سكان منطقة "رمات غان" في تل أبيب بإسرائيل بالإخلاء فورا
قطر تعلن استئناف حركة الملاحة الجوية بعد تعليقها مؤقتًا
البترول تطمئن المصريين: لا توجد أزمة كهرباء خلال فصل الصيف
طريق الأهلي.. باريس سان جيرمان يهزم سياتل ويبلغ دور الـ 16متصدرا مجموعته
السعودية: نقف مع قطر في كل ما تتخذه من إجراءات.. وتضع كل إمكاناتنا لمساندتها
أتلتيكو مدريد يودع كأس العالم للأندية رغم الفوز على بوتافوجو
بعد توقف مؤقت.. مصر للطيران تعلن بدء استئناف رحلاتها الجوية إلى دول الخليج
هل يجوز صلاة الاستخارة قبل طلاق الزوجة؟.. الإفتاء تجيب
رغم فوزه على بوتافوجو.. أتلتيكو مدريد يودع كأس العالم للأندية
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 في مصر.. ارتفاع ملحوظ وعيار 21 يقترب من 4850 جنيها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قطر تعلن استئناف حركة الملاحة الجوية بعد تعليقها مؤقتًا

قاعدة العديد الامريكية
قاعدة العديد الامريكية
القسم الخارجي

أعلنت دولة قطر استئناف حركة الملاحة الجوية بعد تعليقها مؤقتًا، في إجراء تم اتخاذه احترازيا عقب الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية بالدوحة. 

كما أكّدت هيئة الطيران المدني القطرية في بيان رسمي أن إعادة فتح المجال الجوي جاءت بعد دراسة حذرة للوضع الأمني، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سلامة الملاحة المدنية 

وكانت السلطات القطرية، متمثلة في وزارة الخارجية وهيئة الطيران المدني، أعلنت وقف حركة الطيران مؤقتًا “حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين”، وذلك بعد التهديدات بالصواريخ الإيرانية 

ويأتي الإجراء ضمن “مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها استنادًا إلى تطورات الأوضاع في المنطقة” 

ثم جاء الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة "العديد"، والتي تستضيف قوات أمريكية، ما دفع العاصمة القطرية لاتخاذ إجراءات أمنية مشددة. 

وصرّح نائب رئيس الأركان القطرية، شايق مسفر الهاجري، بأن المعلومات الأولية بلغت عن إطلاق 7 صواريخ أولاً، تلتها 12 أخرى، مستهدفة القاعدة، دون وقوع إصابات بشرية في صفوف العسكريين أو المدنيين 

وفي وقت لاحق، أدانت الدوحة الهجوم، واعتبرته انتهاكًا صارخًا لسيادتها ومجالها الجوي، مما دفعها لاتخاذ قرار الإغلاق المؤقت 

بحلول مساء الاثنين، أعلنت هيئة الطيران المدني القطرية، عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، عن استئناف حركة الملاحة الجوية وعودة الأجواء إلى "وضعها الطبيعي"، مشيدةً بـ”التعاون الكبير” بين الشركاء والجهات المختصة لضمان أمن الطيران المدني 

وأوضح البيان الرسمي القطري أن جميع الخطوات، من الإغلاق إلى إعادة الفتح، تمت عبر تقييم مستمر للوضع، وبتنسيق محكم مع شركاء إقليميين ودوليين. وجاءت هذه الإجراءات انطلاقًا من "أولوية سلامة الأفراد والمنشآت" .

واقتصاديًا، رغم التوقف المؤقت، فإن سرعة استعادة الملاحة الجوية تقلل من التكاليف المحتملة على الاقتصاد القطري وسلسلة النقل والخدمات، خصوصًا في موسم ما بعد كأس آسيا 2025، حيث كان الضغط على الحركة الجوية قد يبلغ ذروته.

قطر اغلاق المجال الجوي صواريخ ايران قاعدة العديد القواعد الامريكية في الخليج اسرائيل الحرب الايرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

درون

تفاصيل سقوط طائرة "درون" أمام جامعة القاهرة

طفل ياسين بالبحيرة

تأجيل استئناف المتهم في قضية تلميذ دمنهور على حكم المؤبد لجلسة 21 يوليو

حادث التجمع

بسيارتها.. سيدة تطيح بـ أسرة كاملة داخل حديقة بحي النرجس في التجمع| صور

«جوج وماجوج» وعلاقتهما بحرب إيران.

«جوج وماجوج» وعلاقتهما بحرب إيران.. هل اقتربت الساعة؟ الأزهر يكشف أسرار «النبوءات»

200 جنيه دفعة واحدة.. سعر الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه دفعة واحدة.. سعر الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

مصر للطيران

مصر للطيران تلغي جميع رحلاتها المتجهة إلى عواصم الدول الخليجية الشقيقة

طائرة درون

أول تعليق رسمي من جامعة القاهرة بشأن سقوط طائرة درون أمام كلية التجارة

الخارجية القطرية

اختراق الأجواء.. أول تعليق من قطر على استهداف إيران قاعدة العديد الأمريكية

ترشيحاتنا

نشرة الفن|محمد نور

نشرة الفن| تصريحات أسامة عباس.. محمد نور وجنازة والده

سينتيا خليفة

سينتيا خليفة ضيفة شرف مسلسل ابن النادي مع أحمد فهمي

الفنان أسامة عباس

أسامة عباس لـ صدى البلد: مش شايل هم حاجة وأحفادي هم سر سعادتي

بالصور

لن تتوقع علاقة المانجا بمرض السكر

المانجو
المانجو
المانجو

نشرة المرأة والمنوعات| نصائح للتعامل مع إبنك طالب الثانوية العامة.. طريقة عمل ألواح الشكولاتة بالكراميل .. دليلك للحماية من مشاكل الجلد فى الصيف

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عشان تفضل شباب وقوي.. اعرف أفضل الأطعمة لبناء العضلات

العضلات
العضلات
العضلات

احترس منها.. هذه الأطعمة تسبب القلق والتوتر

القلق
القلق
القلق

فيديو

خبيرة الأبراج والتاروت منى أحمد

خسارة الأهلي من بورتو .. خبيرة تاروت تتوقع نتيجة المباراة

وائل كفوري

معجب يفاجئ وائل كفوري بحفل دبي.. شاهد

محمد رمضان

الجو حلو.. محمد رمضان يكشف موعد طرح أحدث أغانيه

عودة جوري بكر لطليقها

بالصدفة.. تبادل العتاب ينهي خلافات جوري بكر وطليقها رسميا في الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قصف تل أبيب

المزيد