قطر: سقوط شظايا صاروخ بمنطقة سكنية دون حدوث إصابات

أعلنت دولة قطر مساء اليوم الإثنين عن سقوط شظايا صاروخ في حي سكني خلال الضربة الإيرانية على قاعدة العديد الأمريكية دون حدوث إصابات.

إيران تعلن التنسيق مع قطر قبل ضرب قاعدة العديد:

في اتجاه آخر قال مسؤولون إيرانيون بإنهم قاموا بالتنسيق مع الدولة القطرية قبل استهداف القاعدة الأمريكية، وتوترت الأوضاع في الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية بسبب شن إسرائيل حربا مفاجئة على طهران، وانخراط الولايات المتحدة بها باستهداف المنشآت النووية الإيرانية.

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دول عربية تغلق أجواءها بعد ضربة إيران لقطر:

وأغلقت بعض الدول العربية أجوائها خلال الهجوم الإيراني مثل الكويت والبحرين والعراق والإمارات خلال الرد الإيراني على التصعيد الأمريكي،وقامت دولة قطر مساء اليوم الإثنين مع العراق بالتقدم بطرح مبادرة دولية من أجل إحلال السلام،والتهدئة في المنطقة،وفتحت الدول العربية أجوائها مرة أخري عقب سيادة الهدوء بالمنطقة.