النهاية بعيدة.. تعليق ناري من عمرو أديب على الضربة الإيرانية في قطر

علق الإعلامي عمرو أديب، على ضرب إيران قاعدة العديد الأمريكية فى قطر، والصراعات المحيطة بالمنطقة العربية.

وكتب عمرو أديب عبر “إكس”: "كل يوم تتخيل أن الفيلم قد وصل إلى ذروة الإثارة، ولكن تكتشف أن الأحداث قادرة على الإبهار، وأن نهاية القصة ما زالت بعيدة، كل المستحيلات أصبحت ممكنة، ولا يمكن توقع ماذا سيحدث في المنطقة الساعات القادمة".

وتابع: “هل كنت تتخيل يوما أنك ستقرأ بيان قطري ضد إيران، وتهديد بأنها سترد عليها في الوقت المناسب؟!، حمى الله كل دولنا العربية، حتى لو كانت الاستهدافات متفق عليها، فيكفي الخوف والفزع الذي تعرض له إخواننا في الدوحة”.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الإثنين، إن الدوحة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية؛ ما نتج عنه فشل الهجوم.

وقال إنه لم يتم رصد أي خسائر جراء الهجمات الإيرانية، لافتا إلى أنه ليس من خيار أمام دول المنطقة إلا العودة للسبل السلمية.

ووجه الأنصاري، الشكر، إلى الدول التي أعربت عن تضامنها مع قطر، بعد الهجوم الإيراني ضد القاعدة الأمريكية في قطر.

وأعلن أن الحياة ستعود بشكل طبيعي، مضيفا أن الدراسة ستتأجل لمدة يوم واحد فقط.