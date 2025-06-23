قطر: اتخذنا كافة الإجراءات لإفشال الهجوم الإيراني

أكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الاثنين، إن الدوحة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية ما نتج عنه فشل الهجوم.

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية القطرية، إن لم يتم رصد أي خسائر جراء الهجمات الإيرانية، لافتا إلى أنه ليس من خيار أمام دول المنطقة إلا العودة للسبل السلمية.

ووجه الأنصاري الشكر إلى الدول التي أعربت عن تضامنها مع قطر، بعد الهجوم الإيراني ضد القاعدة الأمريكية في قطر.

وأعلن أن الحياة ستعود بشكل طبيعي، مضيفا أن الدراسة سوف تتأجل لمدة يوم واحد فقط.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين شن الحرس الثوري الإيراني هجوما صاروخيا على القاعدة الأمريكية في قطر المعروفة بـ"العديد" وهي أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي تسبب في إغلاق دول الخليج المجال الجوي إلى جانب تعليق عدد من البلدان الرحلات من وإلى هذه المنطقة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الهجمات ضد القاعدة العسكرية في قطر، هو رسالة إلى البيت الأبيض بأن تخطي الخطوط الحمراء لطهران سيقابل برد فعل حاسم.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في أن عدد الصواريخ التي أطلقتها على قطر كان مساويًا لعدد القنابل التي استخدمتها الولايات المتحدة في المواقع النووية.

وجاءت الهجمات الإيرانية ردا على الضربة الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية في أصفهان ونطنز وفوردو فجر أمس الأحد، في إطار الحرب التي اندلعت يوم الثالث عشر من يونيو الجاري، بعدوان إسرائيلي ضد طهران لترد الأخيرة بهجمات صاروخية دمرت مناطق متعددة في تل أبيب.

وانتقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى غرفة العمليات في البيت الأبيض بعد الضربة الإيرانية بصحبة وزير الدفاع الأمريكي بيث هيجست ورئيس الأركان دان كين.