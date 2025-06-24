طريق الأهلي.. باريس سان جيرمان يهزم سياتل ويبلغ دور الـ 16متصدرا مجموعته

فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي، بهدفين دون رد، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وجاءت ثنائية باريس عن طريق كفاراتسخيليا وأشرف حكيمي في الدقيقتين 35، 65.

وبهذه النتيجة، يتأهل فريق باريس سان جيرمان إلى دور الـ 16 بعد احتلاله صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط.

ومن المنتظر أن يواجه صاحب المركز الثاني في مجموعة الأهلي.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي- ماركينيوس- باتشو- نونو مينديش.

خط الوسط: جواو نيفيز- فيتينيا- فابيان رويز.

خط الهجوم: دوي- مايولو- كفاراتسخيليا