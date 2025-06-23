احترس منها.. هذه الأطعمة تسبب القلق والتوتر

يعد القلق والتوتر من أكثر المشكلات الشائعة فى العصر الحديث بين جميع الأعمار بسبب تسارع وتيرة الحياة وكثرة الأعباء والضغوط والمهام المطلوبة سواء من الطلاب أو الموظفين أو الأمهات والأباء.

أضرار القلق والتوتر

ويتسبب القلق والتوتر فى المعاناة من مشاكل صحية عديدة مثل السكري والاجهاد العصبي وتحفيز الروماتويد ومتلازمة الألم العضلي الليفي والضغط وتساقط الشعر فضلا عن انخفاض التركيز وتضائل الإنتاج لذا من المهم تعلم كيفية إدراتهما.

ومن أهم الحيل التى تساعد فى التغلب على القلق والتوتر هو السيطرة عليهما من خلال الابتعاد عن الأطعمة المسببة لهما.

أطعمة تسبب القلق والتوتر

ووفقا لما ذكره موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم الأطعمة التي تسبب التوتر والقلق.



يمكنك التخفيف من القلق بتجنب بعض الأطعمة التي تُرهق الجسم. تشمل القائمة:

الكحول

يُسبب الاكتئاب واضطراب النوم، و يزيد مستويات القلق والتوتر مع مرور الوقت بالرغم من أنه يبدو في البداية أنه يحسن الحالة المزاجية لكن هذا التأثير سرعان مايزول بل ويتحول للعكس.



الكافيين

يمكن للكافيين تحفيز الجهاز العصبي، مما يزيد من معدل ضربات القلب، وقد يسبب التوتر والقلق الشديد.



الأطعمة الغنية بالسكر

يمكن أن تُسبب الأطعمة الغنية بالسكر والكربوهيدرات المُكررة، مثل الحلويات والمعجنات والخبز الأبيض، ارتفاعًا وانخفاضًا حادًا في سكر الدم، مما يؤدي إلى تقلبات مزاجية وزيادة القلق.



الدهون المتحولة

الأطعمة الغنية بالدهون المتحولة (مثل: الأطعمة المقلية، والوجبات الخفيفة، وبعض المخبوزات التجارية) قد تُسهم في الالتهاب، وقد ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق والتوتر .