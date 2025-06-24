بعد توقف مؤقت.. مصر للطيران تعلن بدء استئناف رحلاتها الجوية إلى دول الخليج

أعلنت مصر للطيران عن بدء استئناف تشغيل الرحلات الجوية التي تأثرت مؤقتًا خلال الفترة الماضية، وذلك وفقًا للجدول المعدّل الذي يتم تحديثه بشكل مستمر، وذلك بالتزامن مع بدء إعادة فتح المجالات الجوية بدول المنطقة.

قالت مصر للطيران، إنه في ضوء المستجدات والأحداث الراهنة في المنطقة، تتابع شركة مصر للطيران عن كثب تطورات الأوضاع بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وسلطة الطيران المدني.

وحرصًا على سلامة السادة العملاء، تؤكد الشركة أنها تتخذ أعلى معايير وإجراءات السلامة في جميع مراحل التشغيل، التزامًا منها بأمن وسلامة الرحلات الجوية.

لذا يرجى التكرم من السادة عملاء مصر للطيران ضرورة مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران

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أو الرقم الدولي 97142306666+

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