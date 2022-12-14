عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس اليوم| أمطار متفرقة على السواحل والأجواء غائمة نهارا

طقس اليوم في مصر
طقس اليوم في مصر

تشهد حالة طقس اليوم، استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق بالبلاد، يصاحب ذلك استقرار درجات الحرارة على كافة الأنحاء دون التأثر بأي ظواهر جوية.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، يكون طقس اليوم، خريفي مائل للبردة على في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون طقس اليوم، مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره.

وحول مناطق فرص الأمطار خلال طقس اليوم، يكون هناك أمطار خفيفة متوقعة على مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بنسبة 30%، وأمطار خفيفة أيضا على مناطق السواحل الشمالية الشرقية وسيناء، ويكون هناك أجواء غائمة جزئيا على معظم مناطق البلاد نهارا.

وحول حالة البحرين المتوسط والأحمر، يكون البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

أما عن درجات الحرارة خلال طقس اليوم، كالتالي: 

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 14 درجة.
  • السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 14 درجة.
  • جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 18 درجة.
  • شمال الصعيد 26 للعظمى والصغرى 10 درجات.
  • جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 14 درجة.
طقس اليوم حالة طقس اليوم الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 560 جنيهًا.. هبوط قوي بأسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

مصير سعر الذهب اليوم الأربعاء عقب إلغاء رسوم تصدير المشغولات الذهبية

انهيار الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 14-12-2022

تثبيت أسعار الذهب بمصر والدولة تتدخل.. سعر عيار 21 يتراجع بقوة |شاهد

مهيب عبدالهادي: فيريرا يقترب من الرحيل عن الزمالك

صاحب واقعة الكشري يفجّر مفاجأة عن سبب خناقته مع ابن شعبان عبدالرحيم|فيديو

3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الطقس لمدة 6 أيام

ترشيحاتنا

بصيص أمل.. حقيقة اختفاء اللوكيميا من جسد فتاة بعد أول استخدام في العالم لعلاج هندسة الخلايا

قمة أمريكا وإفريقيا الكبيرة .. 5 دول لم يتم دعوتها بينها إثيوبيا

رسالة ميسي للجماهير بعد تأهل الأرجنتين لنهائي كأس العالم 2022

كولر حزين.. شوبير يصدم عشاق النادي الأهلي

خاتم ألماس.. لماذا تحاكم الفنانة ليلى غفران؟

اختلس 5 ملايين جنيه.. عضو مجلس إدارة شركة أدوية يواجه السجن المؤبد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاحتياطي يكفي 4 أشهر.. مفاجأة في أسعار السكر بالأسواق والمنافذ التموينية

نشرة المرأة|وصفة خارقة تخلصك من الكرش والأرداف للأبد.. وأعراض عند الذهاب للمرحاض تشير إلى جلطة دموية مميتة

«صفوح شغالة».. نافس عبد الوهاب بعد تغيير صوت جورج وسوف بهذه الأغنية

صاحب واقعة الكشري يفجّر مفاجأة عن سبب خناقته مع ابن شعبان عبدالرحيم|فيديو

فيديو

تفوقوا في كل شيء..الأرجنتين تتأهل لنهائي كأس العالم على حساب كرواتيا.. شاهد

مشاهير استخدموه.. تعرف على عيوب ومزايا تطبيق Lensa Ai.. فيديو جراف

قرار عاجل من النيابة.. تطورات جديدة في قضية هدير عاطف وضبط طليقها

حقيقة إيقاف برنامج ياسمين عز وأول رد من الإعلامية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ