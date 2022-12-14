طقس اليوم| أمطار متفرقة على السواحل والأجواء غائمة نهارا

تشهد حالة طقس اليوم، استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق بالبلاد، يصاحب ذلك استقرار درجات الحرارة على كافة الأنحاء دون التأثر بأي ظواهر جوية.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، يكون طقس اليوم، خريفي مائل للبردة على في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون طقس اليوم، مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره.

وحول مناطق فرص الأمطار خلال طقس اليوم، يكون هناك أمطار خفيفة متوقعة على مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بنسبة 30%، وأمطار خفيفة أيضا على مناطق السواحل الشمالية الشرقية وسيناء، ويكون هناك أجواء غائمة جزئيا على معظم مناطق البلاد نهارا.

وحول حالة البحرين المتوسط والأحمر، يكون البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

أما عن درجات الحرارة خلال طقس اليوم، كالتالي: