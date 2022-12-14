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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصادر دبلوماسية: تصويت غير مسبوق على طرد إيران من عضوية منظمة أممية

احتجاجات إيران
احتجاجات إيران

بسبب الاضطرابات السياسية في إيران وتوسعها في وقف الاحتجاجات بطريقة عنيفة، رجح دبلوماسيون أن يتم طردها على ما يبدو من إحدى لجان هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم الأربعاء، وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.

وعلل الدبلوماسيون السبب وراء ذلك ، نظرا لما تقوم به الحكومة من أفعال ضد  حقوق النساء والفتيات لكن من المتوقع أن تمتنع عدة دول عن التصويت الذي طلبته الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يصوت المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ، والمؤلف من 54 عضواً على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة لطرد إيران فوراً من لجنة وضع المرأة لما تبقى من فترة عضويتها المستمرة من 2022 - 2026.

وتجتمع «لجنة وضع المرأة» المؤلفة من 45 عضواً سنوياً في مارس وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 

وقال مسؤول أميركي ، إنهم «لاحظوا دعماً متزايداً» لطرد إيران. 

وسيكون القرار في حال طرد إيران، سابقة غير مرحَّب بها ستمنع في نهاية المطاف الدول الأعضاء الأخرى ذات الثقافات والعادات والتقاليد المختلفة من المساهمة في أنشطة مثل هذه اللجان الأممية.

وأعدمت إيران الاثنين الماضي، رجلاً شنقاً بصورة علنية بعد أن قالت وسائل إعلام رسمية، إنه أُدين بقتل اثنين من أفراد قوات الأمن، في ثاني عملية إعدام خلال أقل من أسبوع لأشخاص شاركوا في احتجاجات ضد النظام.

واندلعت اضطرابات على مستوى البلاد قبل ثلاثة أشهر إثر وفاة مهسا أميني، وهي إيرانية كردية تبلغ من العمر 22 عاماً، بعد أن احتجزتها شرطة الآداب.

وتحولت الاحتجاجات إلى انتفاضة شعبية، بينما ألقت إيران باللوم على أعدائها الأجانب وعملائهم في الاضطرابات.

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