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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة الرابر الأمريكي Grand Daddy عن عمر 54 عاما

الرابر Grand Daddy
الرابر Grand Daddy

توفي أمس الرابر الأمريكي Grand Daddy عن عمر 54 عاما، بعدما حقق شهرة كبيرة بألبومه الأول Smooth Assassin، بحسب ما أعلنته وكيلة أعماله.

 

ونشرت ريا وكيلة أعمال Grand Daddy خبر وفاته في بيان لها عبر تطبيق انستجرام، وعبرت فيه عن حزنها وأنها محطمة من رحيله، خاصة أن الجميع يعرف مقدار حبها واحترامها له ولمسيرته. 

 

وكشف صديق له في منشور عبر انستجرام أيضا، أن Grand Daddy مات بسلام أثناء نومه، ولم يتم الكشف حتى الآن عن سبب الوفاة الحقيقي. 

 

 

ولد Grand Daddy واسمه الحقيقي أيوب باي في أغسطس عام 1968، وبدء مسيرته الفنية في مجال الهيب هوب من الثمانينات. 

 

دخل جراند باي عالم الموسيقى بعدما تلقى تشجيعا من شقيقه كاي سي، وانضم إلى شركة Cold Chillin Records خلال عام 1989، وفى عام 1990 طرح أول ألبوماته الغنائية Smooth Assassin ، الذي حقق شهرة كبيرة بسببه.

 

وحقق Grand Daddy نجاحا كبيرا في التسعينات، وكانت أغاني ألبومه من أكثر الأعمال المسموعة، وكانت آخر أعماله أغنية سينجل طرحها خلال 2022 وهي Trust Me.

Grand Daddy وفاة رابر أمريكي هيب هوب تطبيق انستجرام انستجرام

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