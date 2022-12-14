مجلس قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد مجلس قطاع شؤون التعليم و الطلاب بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع، جلسته بحضور السادة وكلاء كليات الجامعة لشؤون التعليم و الطلاب والسادة أعضاء اللجنة الدائمة والأعضاء من الخارج.

وخلال الجلسة وجه الدكتور عبد الفتاح سعود التهنئة لكلاً من الدكتور حسام طنطاوي لصدور القرار بتعيينه عميداً لكلية الآثار، كما وجه التهنئة للدكتور محمد رجاء السطوحي لتجديد عمادته لكلية العلوم، متمنياً لهما دوام التوفيق والسداد.

وشهدت الجلسة تكريم المستشار محمد عبد الله الحوفي الأستاذ بكلية الزراعة خلال فترة رئاسته لجنة أمن وسلامة الغذاء بالجامعة و التي أنشأها الدكتور عبد الفتاح سعود فور توليه منصب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، مثمناً دوره في تنفيذ خطة قطاع التعليم و الطلاب والتي بدأت منذ ٤ سنوات لتغيير منظومة الغذاء كاملة داخل الجامعة من حيث الجودة و الأنواع والكميات و كذلك تفعيل منظومة الباركود لضمان وصول الوجبات لمستحقيها، بالإضافة إلى الارتقاء بالمطاعم و استحداث مطاعم مفتوحة في الهواء الطلق وغيرها من التطويرات في هذا الملف الهام الذي جاء في أولويات قطاع التعليم و الطلاب برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود.

و جاء في صدارة الموضوعات التي ناقشها المجلس، استعدادات الجامعة وقطاع التعليم و الطلاب لامتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث اطمأن الدكتور عبد الفتاح سعود من السادة وكلاء الكليات لشؤون التعليم و الطلاب على جاهزية الكليات والجداول والكنترولات و شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد لضمان سلامة العملية الامتحانية، كما وجه بضرورة اعتماد منظومة بنك الأسئلة مرجعاً لوضع الامتحانات بالتنسيق مع وحدة القياس والتقويم بإدارة تطوير التعليم.



وخلال الجلسة الرابعة للمجلس في العام الجامعي الحالي تم تكريم السادة أعضاء اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية، حيث كرم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات و رئيس مجلس شؤون القطاع ، كلاً من الدكتور ولاء أنيس وكيل كلية التربية النوعية لشؤون التعليم و الطلاب و الدكتور تامر عبد المنعم راضي الأستاذ بكلية التجارة ومسؤول الاتصال باللجنة و ريهام العطيفي القائم بتسيير أعمال أمين مساعد قطاع شئون التعليم والطلاب و أ. إبراهيم سعيد القائم بأعمال مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب وعضو اللجنة العليا للإشراف ومتابعة الانتخابات على مستوى الجمهورية و محمد عبد المالك مدير عام الشؤون القانونية و الطلاب مصطفى محمود السيد الفرقة الرابعة كلية الحقوق و الطالبة مدير إسماعيل بكر الفرقة الثالثة كلية التجارة .

كما وجه الدكتور عبد الفتاح سعود الشكر لجميع أعضاء اللجان الفرعية الإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية داخل كل كلية ، وكرم الأستاذ يحيى حسن مدير إدارة الأسر بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

كما هنأ الدكتور عبد الفتاح سعود أسرة من أجل مصر المركزية و رائدها الدكتور حاتم ربيع لفوز طلابها بغالبية مقاعد اتحادات طلاب الكليات و الجامعة ، موجها الشكر للدكتور حاتم ربيع لجهوده في مختلف أنشطة الجامعة ، ومن جانبه ألقى الدكتور حاتم ربيع رائد أسرة من أجل مصر المركزية كلمة وجه خلالها الشكر لإدارة الجامعة لما لمسوه من حيادية تامة وشفافية في إدارة العملية الانتخابية.

وفي هذا السياق أشاد الدكتور عبد الفتاح سعود بالطلاب الذين اقبلوا على خوض انتخابات الاتحادات الطلابية و أرجع ذلك كثمار ما نظمته الجامعة خلال العام الماضي من معسكرات لإعداد القيادات الطلابية و التي أتاحت لكل من شارك بها فرصة الاختلاط مع طلاب من مختلف الجامعات كما ساهمت دورات التدريب على مهارات القيادة بشكل كبير في رفع الوعي و غرس مفاهيم و أسس القيادة الصحيحة لافتاً أنه خلال تلك المعسكرات تم تنفيذ استراتيجية علمية لكسر الحاجز النفسي لدى الشباب في المشاركة في الانتخابات.

وأكد أن العمل المؤسسي الحقيقي المبني على خطة واضحة يسفر عن نتائج جيدة ومتميزة ، منوهاً عن دور نماذج محاكاة التي تم تنظيمها طوال العام الماضي.

وأشار الدكتور عبد الفتاح سعود إلى أن جامعة عين شمس نظمت أكبر معسكر تدريب للقيادات الطلابية في الغردقة ضم ٩٠٠ طالب من كل الكليات وهو ما ساعد في تقدم مرشحين على أعلى مستوى من الثقافة والكفاءة والوعي لخوض الماراثون الانتخابي، معرباً عن فخره باختيار جامعة عين شمس مقراً للجنة العليا لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي لإدارة الانتخابات الطلابية على مستوى الجمهورية هذا العام.

وخلال حديثه مع الطلاب محمد رضا رئيس اتحاد طلاب الجامعة والطالبة مريم خالد نائبة رئيس الاتحاد، وجه أ.د. عبد الفتاح سعود بتوسيع قاعدة المشاركة والممارسة للأنشطة الطلابية و الانتشار بين الشباب

وأوضح أن التوجيه بانضمام رئيس ونائب رئيس الاتحاد لعضوية لجنة قطاع مجلس التعليم والطلاب بالتبادل كمراقب في ثاني أكبر لجنة على مستوى جامعة عين شمس بعد مجلس الجامعة، تعكس تقدير الجامعة لدورهم في أن يكونوا حلقة وصل بين الإدارة العليا للقطاع و طلاب الجامعة جميعا.

كما استعرضت اللجنة الجهود المبذولة حالياً لسرعة الإنتهاء من تدشين مركز البيانات البايومترية ليكون الأول على مستوى الجامعات المصرية.