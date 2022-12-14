اجتماع مع أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز بجامعة عين شمس

عقد مكتب الجوائز بجامعة عين شمس الإجتماع الثامن عشر مع أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز مرموقة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، و الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

حضر الاجتماع مجموعة من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز الجامعة التقديرية والحاصلين على جوائز متنوعة في مجالات متعددة، ، بمقر مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة أمس.

واستضاف الاجتماع الثامن عشر الذي عُقد تحت إشراف كل من الدكتور إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة رشا إسماعيل مدير البوابة الإلكترونية، الدكتور علاء عبد الحليم فرج المشرف العام على مكتب الجوائز بالجامعة، نخبة من أعضاء هيئة التدريس على النحو التالي:

الدكتور محسن صالح أحمد الألفى, أستاذ طب الأطفال بكلية الطب جامعة عين شمس الحاصل على جائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الطبية عام 2020 وجائزة عين شمس التقديرية في مجال العلوم الطبية عام 2018، والدكتور عبد العزيز محمد كمال عبد العزيز, أستاذ طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب جامعة عين شمس ، والحاصل على جائزة عين شمس التقديرية في مجال العلوم الطبية عام 2012 الدكتورة سحر محمود عبد الباقي أحمد, المدرس بقسم العلوم البيولوجية والجيولوجية بكلية التربية جامعة عين شمس الحاصلة على جائزة افضل بحث في المؤتمر الدولي لتطبيقات الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء 2022



وأشارالحضور الى المشوار العلمي الحافل والجهود المبذولة في البحث العلمي والمؤتمرات وغيرها وتتويج ذلك الجهد بالحصول على الجوائز كما أكدوا في حديثم على دور جامعة عين شمس في دعم البحث العلمي والباحثين متمثلا في دعم الابتعاث و المشاريع العلمية ومكافآت النشر الدولي وغيرها من وسائل الدعم واختتم كل منهم حديثه برسالة وجهها لشباب الباحثين من الجامعة من أجل تدعيم روح المنافسة العلمية والريادة والتميز للتمكن من إثراء مشوار العطاء وحصد الجوائز من أجل استمرار ريادة جامعتنا العريقة والتواصل بين الأجيال وتحقيق رؤية ورسالة الجامعة في هذا مجال البحث العلمي والتميز والمنافسة العالمية .