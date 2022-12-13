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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كليات تجري امتحانات إلكترونية لأول مرة.. تعرف على العيوب والمميزات

طلاب جامعات
طلاب جامعات

يترقب طلاب الجامعات موعد بداية امتحانات الترم الأول للجامعات 2023، والتي ستعقد الشهر المقبل، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وستعقد امتحانات الترم الأول للجامعات 2023 وفقا لضوابط محددة وجدول ستعلن عنه الكليات.

  

قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، إن الدولة المصرية تعمل على التحول الرقمي والاختبارات الإلكترونية للجامعات، لافتا أن معظم القطاع الطبي مجهز لتطبيق الاختبارات الإلكترونية وسيتم التوسع في كل التخصصات الأخرى، لتقييم الطلاب بشكل مميكن، مؤكدا أن بعض الكليات هذا العام سوف تجري امتحاناتها إلكترونيا.

وأضاف مجدي حمزة أن نظام الاختبارات الالكترونية يحتوي على الكثير من المزايا، فهو نظام آمن، موثوق، تفاعلي، ويوفر الوقت والجهد، ويمكن استخدامه عبر العديد من الأجهزة الإلكترونية المختلفة.

 

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وأوضح مجدي حمزة أن نظام الاختبارات الالكترونية يمنح استاذ المادة إمكانية عمل أكثر من نموذج اختبار مختلف لنفس الاختبار بشكل آلي وتلقائي، وهذا يقلل من فرص الغش بالاضافة الي مراقبة الاختبار يمكن أن تتم بأكثر من طريقة، والطريقة الأشهر هو التحكم في شاشة عرض الاختبار وعدم السماح بفتح أي متصفح آخر.

وأكد الخبير التربوي، أن نسبة الخطأ في هذا النوع من الاختبارات تكاد تكون معدومة موضحا نظام الاختبارات الإلكترونية تمكن دكتور المادة والطالب من إرفاق مقطع صوتي أو مرئي وجعل الاختبار أكثر تفاعلية.

وأشار إلي تعزيز العملية التعليمية ومواكبة طرق التدريس والاختبارات العالمية، مؤكدًا أن الطالب المصري يستحق أعلى المستويات التعليمية على مستوى العالم.

وتابع أنه لابد من توفر الكلية أجهزة احتياطية لتكون أجهزة بديلة في حالة تعطل أي من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالطالب، ويتم الأخذ في الاعتبار الوقت الضائع ويقوم مراقب اللجنة باحتساب هذا الوقت ويتم عمل محضر بذلك أما إذا حاول الطالب فتح أي برنامج أو متصفح في وقت الامتحان غير مسموح به، فلن يستطيع، فالشاشة سوف تظهر الامتحان فقط.

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