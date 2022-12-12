كثرة التقيمات بالمدارس بين الرفض والقبول.. أستاذ مناهج: التلاميذ أكثر المستفيدين.. وخبير تربوي: الاختبارات ترهق الطلاب وأولياء الأمور وتساهم في حدوث ملل من التعليم

يعتبر التقييم من أكثر الأشياء التي يكرهها الطلاب خاصة المرحلة ما قبل الجامعة والتي تتم عن طريق امتحانات واختبارات طوال الفصل الدراسي التي تشكل ضغطا علي الطلاب بشكل كبير بالاضافة الي أن الأهالي يصرخون "مفيش وقت لكل ده" بسبب كثرة التقييمات امتحانات شهرية و مهام ادائية و امتحانات ترم ولكن التقييم هو من أهم المهام في عملية التعليم .

أكد الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس أن التقيم شئ ضروري للغاية خاصة في المرحلة الاولي من التعليم لمعرفة مستوي الطالب ولكن يجب احساس الطالب بالضغط نحو الاختبارات حتي لا يكره الطالب التعليم .

وأضاف الدكتور حسن شحاتة خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أن الطالب هو أكثر المستفيدين من التقييم، فالتقييم قائم على أساسه وأساس نجاحه وتفوقه مؤكدا أن الاسرة هي ما تشكل ضغط علي الطالب وليست المدرسة .

وأكد الدكتور حسن شحاتة أن التقيم في المدراس يساعد المعلم في قياس مستوي التقدم والفهم للطالب وذلك من أجل تحسين طريقة وأسلوب التدريس لمساعدة المتعلم .



وأوضح استاذ المناهج بجامعة عين شمس أن اولياء الامور تشكي من كثرة التقيمات في المدارس دون النظر الي الفائدة التي تعود من تلك التقيمات التي قد تساعد الاسرة في المقام الاول لمعرفة مستوي ابنائهم .

وتابع أستاذ المناهج بجامعة عين شمس أن يجب على وزارة التربية والتعليم مراعاة مدة الفصل الدراسي الأول ومنذ بداية الفصل الدراسي يتم إعلان جداول بكافة تفاصيل الفصل الدراسي ووضع اختبارات مبسطة ومدته قصيرة حتي لا يتشكل في ذهن الطالب انه في امتحان نهاية العام .

ومن جانبه قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي إن التقييم يعقد مرتين كل فصل دراسي بهدف تدريب الطلاب والتأكد من استيعابهم للمادة ورصد الدرجات اما اذا كان أكثر من ذلك فيمثل ضغط علي الطالب لافتا يجب علي وزارة التربية والتعليم معالجة التسرب من التعليم وعدم تشكيل ضغط علي الطلاب مع الالتزام بالمنهج الدراسي دون خلل .

وأكد الخبير التربوي أن المدارس التي تعقد اختبارات أكثر عن المحدد فإنها ترهق الطالب وأولياء الأمور معا وتساهم في حدوث ملل للتعليم لدى الطلاب.

وأوضح الدكتور مجدي حمزة أن معرفة الطالب موعد اختبار يشعر بقليل من العصبية قبل الاختبارات هو شعور طبيعي وقد يساعد في زيادة حدة العقل وتركيز الانتباه لكن إذا سيطر عليه شعور القلق، فقد تتداخل مشاعر القلق والشك في الذات مع اداء في الإجابة على الاختبارات و قد يؤثر القلق من الامتحانات على أي طالب، سواء كنت طالبا في المرحلة الابتدائية أو الثانوية مضيفا أن كثرة القلق هي ما تجعل الطالب ينفر من التعليم .

وقدم الدكتور مجدي حمزة عدة نصائح أنه يجب على الطالب أن يتحضر لاختباراته بشكل جيد ليستطيع الإجابة على الأسئلة بشكل سلسل وصحيح ومن النصائح التي يتم اتباعها للدراسة بشكل أفضل متابعة الدراسة بشكل دائم ويكون ذلك بالتركيز على كل ما يشرحه الأستاذ في المادة من بداية الفصل الدراسي ومن الجيد مراجعة المادة بعد الدرس لترسيخ المعلومات.

وفي ذات السياق قال ولي امر طالبة في المرحلة الابتدائية إن ابنته في احدي المدارس الخاصة التي تنظم اختبارات قصيرة بشكل أسبوعي لكافة المواد ما يزيد من إرهاق الأسرة في متابعة الأبناء وهذا ينعكس بشكل سلبي على الأبناء في عزوفهم عن الدراسة وعدم رغبتهم في المذاكرة. واقترح أن تكون الاختبارات متنوعة بين الشفهي والكتابي حتى لا يشعر الطالب بالملل ولا يتحول البيت إلى معسكر دائم للمذاكرة وخاصة في السنوات الأولى.

ومن جانبه قال ولي امر محمد احمد والد طالب بالمرحلة الاعدادية إن الطالب يخضع لحزمة اختبارات إلى جانب الاختبارات المدرسية الخاصة بالنجاح والرسوب حسب المنهاج الذي يدرس فيه أو حسب المرحلة الدراسية لقياس مهارات الطلبة، منوها أن الاختبارات المستمرة بشكل عام تثقل مهارات الطلاب وتساهم في اكتساب العديد من الأساليب التي يمكن أن تواجه الطالب خلال الامتحانات التي يخضع لها.

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات نصف العام 2023



وأصدرت وزارة التربية والتعليم، تعليمات رسمية لجميع مديريات التربية والتعليم ، بشأن جدول امتحانات نصف العام 2023.

حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعليماتها الصادرة لمديريات التربية والتعليم بشأن جدول امتحانات نصف العام 2023 ، على ضرورة مراعاة مواعيد أعياد المسيحيين عند وضع جدول امتحانات نصف العام 2023 .

وبناء عليه ، أكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه ليس مسموحا بعقد اي امتحانات يومي 7 و 8 يناير 2023 احتراما لعيد المسيحيين.



وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتاح للمديريات التعليمية التي تريد بدء الامتحانات مبكرا أن تبدأ جدول امتحانات نصف العام 2023 من يوم 9 يناير 2023 .

وكانت حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعد أن فوجئ أولياء الأمور، بأن جداول امتحانات نصف العام 2023 المعلنة لطلاب المدارس بمحافظتي أسيوط والشرقية تخالف الموعد الرسمي المعتمد من وزير التربية والتعليم لبدء امتحانات نصف العام 2023.

فعلى الرغم من أن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022 / 2023 المعتمدة من وزير التربية والتعليم والمعلنة قبل بدء الدراسة، أكدت على بدء امتحانات نصف العام 2023 لطلاب المدارس يوم 14 يناير 2023، لكن محافظة أسيوط قررت بدء امتحانات نصف العام 2023 يوم 4 يناير 2023، بينما قررت محافظة الشرقية بدء امتحانات نصف العام 2023 يوم 8 يناير 2023 ، وهو ما تسبب في حالة من الجدل على السوشيال ميديا بين أولياء أمور طلاب المدارس في المحافظتين.