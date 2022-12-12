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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأهالي يصرخون.. أستاذ مناهج: الطالب أكثر المستفيدين من التقييمات

طلاب مدارس
طلاب مدارس

يعتبر التقييم من أكثر الأشياء التي يكرها الطلاب خاصة المرحلة ما قبل الجامعي والتي تتم عن طريق امتحانات واختبارات طول الفصل الدراسي التي تشكل ضغط علي الطلاب بشكل كبير، بالإضافة إلي أن الأهالي يصرخون "مفيش وقت لكل ده" بسبب كثرة التقييمات امتحانات شهرية ومهام أدائية وامتحانات ترم ولكن التقييم هو من أهم المهام في عملية التعليم.

 

أكد الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس أن التقييم شيء ضروري للغاية خاصة في المرحلة الأولي من التعليم لمعرفة مستوي الطالب ولكن يجب ألا يحس الطالب بالضغط نحو الاختبارات حتي لا يكره الطالب التعليم.

 

وأضاف الدكتور حسن شحاتة خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أن الطالب هو أكثر المستفيدين من التقييم، فالتقييم قائم على أساسه وأساس نجاحه وتفوقه، مؤكدا أن الأسرة هي ما تشكل ضغطا علي الطالب وليست المدرسة.

 

وأكد الدكتور حسن شحاتة أن التقييم في المدراس يساعد المعلم  في قياس مستوي التقدم والفهم للطالب، وذلك من أجل تحسين طريقة وأسلوب التدريس لمساعدة المتعلم.

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وأوضح أستاذ المناهج بجامعة عين شمس أن أولياء الأمور تشكي من كثرة التقييمات في المدارس دون النظر إلي الفائدة التي تعود من تلك التقييمات التي قد تساعد الأسرة في المقام الأول لمعرفة مستوي أبنائهم.

 

وتابع أستاذ المناهج بجامعة عين شمس أن يجب علي وزارة التربية والتعليم مراعاة مدة الفصل الدراسي الأول ومنذ بداية الفصل الدراسي يتم إعلان جداول بكافة تفاصيل الفصل الدراسي ووضع اختبارات مبسطة ومدته قصيرة حتي لا يتشكل في ذهن الطالب انه في امتحان نهاية العام.

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