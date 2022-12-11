محاضرة علمية عن "المايستوما" بـ طب عين شمس.. بروفيسور عالمي: التوعية الصحية أهم طرق القضاء المرض.. وهذه أفضل طرق الوقاية

بروفيسور عالمي التوعية الصحية أهم طرق القضاء عل مرض المايستوما

وأستاذ جراحة بجامعة السودان يكشف طرق الوقاية من المرض

الفيروس شائع في المناطق الحارة



عقدت كلية الطب بجامعة عين شمس، محاضرة علمية بعنوان "مرض المايستوما: التحديات والحلول" لعرض تفاصيل عن المرض، وانتشاره، والجهود المبذولة للتصدي لمرض المايستوما في السودان وحول العالم والذي نظمتها قطاع الدراسات العليا بجامعة عين شمس بمدرج المحلاوي بكلية الطب ويقدم هذه المحاضرة الدكتور أحمد الفحل (Ahmed Fahal) أستاذ الجراحة بكلية الطب بجامعة الخرطوم ومدير مركز المايستوما، أحد المراكز المتخصصة لعلاج المايستوما عالميا.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب، الدكتور اسامة منصور وكيل كلية الطب لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وذلك اليوم الأحد بمدرج المحلاوي بكلية الطب جامعة عين شمس.

وقال الدكتور أسامة منصور، وكيل كلية الطب لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن خدمات الرعاية الصحية تشهد تحولا كبيرا، في ظل وجود العديد من التحديات والتى من بينها الزيادة السكانية وزيادة انتشار الأمراض المزمنة.

وأكد حرص كلية الطب بجامعة عين شمس، على تقديم أفضل خدمة طبية لطلابها، مشيدا بتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر .

وأشار إلى اهتمام الجامعة لعرض كل ما هو جديد في الأبحاث الطبية والرعاية الصحية كأحد الجامعات الرائدة في المجال الطبي علي المستويين المحلي والدولي وتحقيقا لرؤية الدولة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعزيز منظومة الرعاية الصحية والخدمات الطبية في مصر.

وفي السياق، أكد الدكتور احمد الفحل، أستاذ الجراحة بكلية الطب بجامعة الخرطوم، ومدير مركز المايستوما، أنه يمكن القضاء على هذا المرض بتوعية المرضى وتثقيفهم صحيا، وإنشاء مراكز جديدة بخاصة تلك التي ينتشر بها المرض، أيضا لا بد من توفير الدعم المالى لأن أغلب مرضى المايستوما من المزارعين والرعاة وغيرهم من الفقراء.

وأوضح أننا نعمل حاليا في المركز على أبحاث سريرية لإيجاد علاج نهائي للمرض بالتعاون مع شركائنا من داخل وخارج السودان.

ونوه بأن مرض المايستوما عبارة عن مرض التهابي مزمن تسببه أنواع عديدة من الفطريات أوالبكتيريا يبدأ بورم صغير ثم يزيد حجمه وينتشر ويبدأ بعمل فتحات في الجسم تخرج منها حبيبات ملونة حسب المايكروب المسبب للمرض مما يلزم التدخل الجراحي بعدة عمليات ثم يؤدي لبتر الرجل أو العضو المصاب ويصيب الشباب من الرجال أكثر من النساء لطبيعة العمل في الزراعة والرعي .

وكشف الدكتور احمد الفحل، أستاذ الجراحة بكلية الطب بجامعة الخرطوم خلال كلمته في محاضرة علمية بعنوان "مرض المايستوما: التحديات والحلول" بطب جامعة عين شمس عن أهمية وطرق العدوى موضحا ان المايستوما مرض معدي، وغالباً ما تنتقل الفطريات أو البكتيريا الموجودة في التربة الى جسم الانسان عن طريق الأدوات التى تسبب جرحاً في مكان الاصابة واكثرها الاشواك مما يسبب العدوى بالمرض.

وأكد أن مرض المايستوما من الامراض الشائعة في المناطق الحارة وتم تسجيله ضمن قائمة أمراض المناطق المدارية المهملة بمنظمة الصحة العالمية، ويُعتبر السودان أكثر بلدان العالم تأثراً به،حيث ينتشر المرض بكثافة في ولايات الجزيرة، النيل الابيض، سنار، شمال كردفان وشمال دارفور.

ويعد المايستوما مرض مُعدٍ مزمن يصيب تدريجيا الأنسجة تحت الجلد وينتشر ليؤثر علي الجلد والأنسجة العميقة والعظام، ويمكن أن تحدث المايستوما بسبب أنواع مختلفة من البكتيريا أو الفطريات، والمرض مستوطن في أجزاء مختلفة من افريقيا، أسيا، اوربا، وامريكا اللاتينية علي الرغم من أن العبء العالمي للمرض ما زال غير معروف بشكل كامل.

وقدم الدكتور الفحل، جهودا دولية ساهمت في نقلة علمية كبيرة لمركز المايستوما ليكون أحد المنارات العالمية في علاج هذا المرض الخطير.

وبذل الدكتور الفحل، جهودا كبيرة لضم هذا المرض كأحد الأمراض المدارية المهملة حيث تم ضمه ضمن هذه القائمة بمنظمة الصحة العالمية في العام 2014. وحصل علي وسام دونالد ماكاي من الجمعية الملكية لطب المناطق الحارة والصحة العامة (RSTMH)، لقب فارس من الحكومة الفرنسية للإنجازات الأكاديمية المتميزة من جمهورية فرنسا، وسام الاستحقاق من جمهورية إيطاليا، وزمالة أكاديمية العالم الثالث للعلوم، والميدالية الذهبية لدولة السودان للتميز وتعزيز الابتكار العلمي في الطب. كما حصل على زمالة الكلية الملكية للأطباء بلندن لإنجازاته المميزة في التعليم الطبي والتعليم والبحث العلمي.