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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوة المبادرة الوطنية حياة كريمة وتعزيز دور الشباب فى المشاركة المجتمعية بطب عين شمس

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

 تنظم كلية الطب بجامعة عين شمس ندوة المبادرة الوطنية  حياة كريمة  وتعزيز دور الشباب فى المشاركة المجتمعية وذلك بمدرج المحلاوى بكلية الطب الساعه الثانية عشرة ظهرا.

تأتي الندوة تحت رعاية الدكتور علي الانور عميد كلية الطب بجامعة عين شمس والدكتورة سحر موسي عميد كلية التمريض بجامعة عين شمس والدكتور اسامة منصور وكيل الكلية الطب والدكتورة هبة الله السعيد .

 

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جامعة عين شمس تحصل على جائزة أفضل بحث في تطبيقات الإستشعار عن بعد

اختتمت  فعاليات المؤتمر الدولي الأول لتطبيقات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء المنعقد، الذي اقيم برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبشراكة علمية مع جامعة عين شمس وجامعة RUDN University الروسية والجمعية الجغرافية السعودية وهيئة المساحة العسكرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

شارك في افتتاح المؤتمر الدكتور  ايمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، كما شارك فى فاعليات المؤتمر خمس باحثين من جامعة عين شمس من كليات العلوم والتربية والزراعة والآداب والحاسبات والمعلومات، كذلك شاركت ا. د. رشا بندق منسق جامعه عين شمس في الدبلوم المهني المتخصص في الإستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية في المعرض الخاص بالمؤتمر لعرض مشروعات تخرج طلاب الدبلوم.

وحصلت الدكتورة سحر محمود عبد الباقى أحمد مدرس الجيولوجيا بقسم العلوم البيولوجية والجيولوجيا بكليه التربية جامعه عين شمس على جائزة أفضل بحث بعنوان "  التأثيرات البيئية لأنشطة التعدين في منطقة أم بلد العرف وسط الصحراء الشرقية"  وتم تكريمها من ا. د. محمد بيومي زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ورئيس المؤتمر وا. د. غاده عطا نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء لشئون ريادة الأعمال وخدمة المجتمع ومقرر المؤتمر.

كلية الطب بجامعة عين شمس جامعة عين شمس كلية الطب ندوة المبادرة الوطنية حياة كريمة حياة كريمة

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