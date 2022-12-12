بروفيسور عالمي: التشخيص المبكر والعناية الصحية لمرضى المايستوما هي الخطوط الأولى للتصدي للمرض

نظمت كلية الطب جامعة عين شمس محاضرة علمية بعنوان "مرض المايستوما: التحديات والحلول" بحضور الدكتور أحمد فحل أستاذ الجراحة بكلية الطب جامعة الخرطوم ومدير مركز المايستوما.

وياتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، و الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب، والدكتور أسامة منصور وكيل كلية الطب لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ألقي الدكتور أحمد فحل أستاذ الجراحة بكلية الطب جامعة الخرطوم ومدير مركز المايستوما.

تأتى المحاضرة ضمن نشاطات قطاع الدراسات العليا بكلية الطب وجامعة عين شمس و في إطار اهتمام جامعة عين شمس باستضافة أساتذة دوليين في مجالات مختلفة لعرض كل ما هو جديد في مجالي الأبحاث الطبية والرعاية الصحية كأحد أهم الأولويات التي تميز جامعة عين شمس ضمن صفوف الجامعات الأولي في المجالات الطبية والصحية علي المستويين المحلي والدولي وبما يحقق رؤية مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في تعزيز منظومة الرعاية الصحية والخدمات الطبية في مصر.

بدأت الفعاليات باستقبال أ.د. اسامة منصور وكيل كلية الطب لشؤون الدراسات العليا والبحوث، و د. عبدالله سامي المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة الدكتور أحمد فحل داخل مكتب الدكتور اسامة منصور بكلية الطب جامعة عين شمس حيث تناول الدكتور اسامة منصور والدكتور أحمد فحل مناقشات علمية لبعض المشكلات المتعلقة.

بدأت المحاضرة بكلمة ألقاها الدكتور أسامة منصور لتقديم بروفيسور أحمد فحل وجهود في التصدي لمرض المايستوما في السودان، ثم عرض الدكتور عبدالله سامي كلمته للترحيب بالبروفيسور أحمد فحل مع عرض للجوائز التي حصل عليها عالميا من دول مختلفة اعترافا من هذه الدول بما يبذله د. فحل من جهود في مجال الأمراض المتوطنة والأمراض المدارية المهملة ومنها علي سبيل المثال الحصول علي وسام دونالد ماكاي من الجمعية الملكية لطب المناطق الحارة والصحة العامة (RSTMH)، لقب فارس من الحكومة الفرنسية للإنجازات الأكاديمية المتميزة من جمهورية فرنسا، و وسام الاستحقاق من جمهورية إيطاليا.



قدم الدكتور أحمد فحل محاضرة تناولت الجوانب المختلفة للمرض، انتشاره، طرق التشخيص، برامج التوعية التي قام بها مركز المايستوما في أماكن انتشار المرض، طرق العلاج، العوامل المختلفة التي تزيد من خطورة انتشار المرض، والأبحاث الحديثة في مجال المايستوما التي تناولت جوانب مختلفة منها طرق تشخيص حديثة للمرض، أدوية حديثة لعلاج المايستوما، ودراسة العلاقة الجينية بالمرض.

تحدث أيضا علي بعض المشاكل التي يعاني منها المرضي المصابون بمرض المايستوما في السودان والتي قد تصل إلي بتر العضو المصاب في بعض الأحيان، مع عرض لبعض دراسات الحالة لحالات تم التعامل معها داخل مركز المايستوما، في النهاية عرض قصة نجاح المركز في تحقيق تعاون دولي علي كافة المستويات والتي تسمح بتدريب جيل جديد من الباحثين لتحقيق اعلي مستويات الكفاءة في المجالات المختلفة داخل المركز.

أوضح أيضا أن المركز أصبح مقصدا للعلاج لحالات كثيرة من دول مختلفة خارج السودان تتضمن دول افريقية، وآسيوية.

كما عرض أعضاء هيئة التدريس بأقسام الجراحة، جراحة التجميل، الصحة العامة، الصدر، والميكروبيولوجي بكلية الطب وقسم الميكربيولوجي بكلية العلوم مجموعة من الأسئلة والمناقشات حول موضوعات مختلفة متعلقة بمحاضرة سيادته ووضع المرض في ضوء خبرتهم في هذا المجال والتعرض لحالات متعلقة بالأمراض الفطرية.

تناولت المناقشات موضوعات مختلفة مثل طرق العلاج، الأدوية الحديثة لعلاج الحلات في مركز المايستوما، مقاومة مضاد الفطريات، مدة العلاج، نسبة نجاح محاولات العلاج للحالات المختلفة، برامج التوعية في القري المصابة، التحديات التي تواجه فريق عمل المركز في تطبيق طرق الوقاية من المرض، وبعض التقنيات الواجب تطبيقها اثناء الجراحات المتعلقة بهذا المرض.

استمرت هذه المناقشة لوقت كبير لتعكس اهتمام أعضاء هيئة التدريس بهذا المرض لأهميته الكبيرة في المنطقة ولضرورة الوعي الكامل بمثل هذه الحالات لسرعة تشخيصها لأنه كلما توصل المعالج إلي التشخيص المبكر ازدات فرصة علاجه بدون أي تعقيدات صحية أخرى.

شملت المناقشة أيضا استفسارات متعلقة بالجوانب البيئية التي تساهم في انتشار المرض في السودان حيث أعطي بروفيسور فحل الكلمة للدكتور عبدالله سامي الذي سبق وأن قدم أبحاث علمية في نفس المجال بالتعاون مع مركز المايستوما بالسودان، جامعة كانساس بالولايات المتحدة الأمريكية، ومركز الأبحاث الطبية بروتردام بهولندا ليعكس الدور الذي تساهم به بعض العوامل البيئية المختلفة في انتشار المرض وتقديم اول خريطة تحدد أماكن انتشار المرض في السودان لتعكس أحد مساهمات جامعة عين شمس في هذا المجال. بالإضافة إلي ذلك، ناقش بروفيسور فحل نتائج بحث حديث نشره الدكتور شريف ذكي استاذ مساعد الفطريات الطبية بقسم الميكروبيولوجي بكلية العلوم والتي راجعت بعض حالات المايستوما في مصر.

في ختام اللقاء ، اصطحبت الدكتوره سامية عبده نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس أ.د. فحل في جولة لزيارة معامل جامعة عين شمس المتخصصة في الكشف عن الأمراض الفطرية المختلفة والتي تعكس الأهتمام الكبير الذي يوليه الدكتور محمود المتيني، و الدكتور أيمن صالح بضرورة الكشف المبكر عن هذه الأمراض.