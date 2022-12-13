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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جدول إمتحان برنامج التعلم المدمج والتعليم المفتوح بتجارة جامعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس عن جدول إمتحان برنامج التعلم المدمج والتعليم المفتوح دور يناير 2023 ويمكن للطلاب معرفة الجدول من خلال هذا الرابط اضغط هنا 

 

وأوضحت  إدارة التعليم المفتوح والتعلم المدمج بكلية التجارة جامعة عين شمس عن آخر موعد لتسجيل الطلاب لدور يناير ١٦ ديسمبر  ٢٠٢٢ .
 

وقالت الدكتورة حنان السعيد مدير مركز التعلم المدمج جامعة عين شمس إن الجامعة تمتلك كوادر لتطوير وإنتاج المقررات التعليمية فى صورة إلكترونية تواكب أنماط التعلم المختلفة.

 

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وأشارت السعيد إلي تطوير نظام إدارة التعلم الإلكتروني وبنوك الأسئلة بالجامعة وما يتطلبه ذلك من تحديث في البنية التكنولوجية للجامعة وربطها بمنصة جامعة عين شمس الذكية، بالإضافة إلي الخطط والأهداف الموضوعة للوصول لأفضل النتائج في التعلم المدمج، كما تم استعراض آخر المستجدات فى إنتاج مقررات وبرامج التعلم المدمج فى كليتى الزراعة والتجارة.
 

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتعليم المدمج
 

الأوراق المطلوبة لحجز اختبار القبول:

- صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر.

- صورة المؤهل المتوسط (الثانوية العامة أو ما يعادلها من الدبلومات الفنية) بعد مرور عامين من الحصول عليه.

- صورة الموقف من التجنيد (للذكور المصريين).

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات الالتحاق:
- أصل شهادة الميلاد (كمبيوتر).

- أصل المؤهل المتوسط (الثانوية العامة أو ما يعادلها من الدبلومات الفنية) بعد مرور عامين من الحصول عليه.

- أصل التجنيد (للذكور المصريين).

- 4 صور شخصية.

- صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر.
 

برامج وتخصصات التعليم الإلكتروني في مرحلة البكالوريوس بجامعة عين شمس

بكالوريوس التجارة المهنى (أربع سنوات)

-برنامج التنظيم والإدارة.
-برنامج النظم المحاسبية.
-برنامج الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات.
-برنامج إدارة المستشفيات.
-برنامج إدارة الفنادق والقرى السياحية

والجدير بالذكر قالت الدكتورة غادة فاروق بأعمال نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة حريصة على المشاركة في مشروع محو الأمية و منح الطلاب المشاركين في المشروع القومي لمحو الأمية  بالعديد من المزايا.

وأضافت الدكتورة غادة خلال تصريحاتها لـ صدي البلد ، أن الجامعة نجحت في محو أمية أعداد كبيرة من المواطنين، مؤكداً أن الكليات حريصة على توفير تدريبات مكثفة للطلاب، لتأهيلهم في كيفية التعامل مع الأميين وتمكينهم من القراءة والكتابة بشكل جيد.

وأضافت أن الجامعة تتحمل مصروفات الطالب، الذي يستطيع محو أمية أكثر من أربعة أميين، وبالنسبة للبرامج الدراسية، تتحمل الجامعة المصروفات فيها بما يعادل مصروفات الكلية الحكومية فقط على أن يتحمل الطالب بقية مصروفات البرنامج.

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