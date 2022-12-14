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كليات تجري لأول مرة امتحانات إلكترونية.. تعرف على العيوب والمميزات.. خبير تربوي يوضح كيف يستعد طلاب الجامعات للامتحانات نصف العام

طلاب جامعات
طلاب جامعات

كليات تجري لاول مرة امتحانات الكترونية ..تعرف علي العيوب والمميزات

سبوبة المراجعات النهائية قبل انطلاق امتحانات الترم الاول 

خبير تربوي يوضح كيف يستعد طلاب الجامعات للامتحانات نصف العام

 

يترقب الطلاب الجامعات موعد بداية امتحانات الترم الأول للجامعات 2023، والتي ستعقد الشهر المقبل، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وستعقد امتحانات الترم الأول للجامعات 2023 وفقا لضوابط محددة وجدول ستعلن عنه الكليات بجامعة عين شمس .

 

قال الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب  أن امتحانات الفصل الدراسي الأول سوف تجري خلال الشهر القادم وسط إجراءات احترازية مشددة.

كشف الدكتور عبد الفتاح سعود  عن استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول، والتي  تتمثل فى مراجعة الإجراءات الاحترازية وأعمال الصيانة الخاصة بالمعامل وقاعات ولجان الامتحانات.

 

ووجه بضرورة الاستعداد المبكر لامتحانات الفصل الدراسي الأول وفقا الخريطة الزمنية، مؤكدا على ضرورة امتحان الطلاب فيما تمت دراسته بالفعل.

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وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود أن الجامعة تعمل علي قدم وساق بمختلف الكليات استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2022، والتي يخوضها ما يزيد من200  ألف طالب وطالبة علي مستوي الجامعة والتي بها 19 كلية .

 

ومن جانبه قالت الدكتورة سامية خضر استاذ علم الاجتماع أن يجب علي الطلاب  أن لا يرهق ذهنه أكثر من اللازم فى المراجعة للاختبارات، وعليه أن يأخذ قسطا وافيا من النوم لايقل عن 7 ساعات يومياً وتكون ليلا .

وأضافت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن إعداد برنامج للمراجعة يلعب دوراً كبيراً في الاستعداد للامتحانات، ويتم إعداد برنامج أو جدول المراجعة تبعاً لمقدرة كل طالب، وتبعاً لنوعية المواد التي سيجري فيها الامتحان .

 

وفي ذات السياق قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي أن الدولة المصرية تعمل على التحول الرقمي والاختبارات الإلكترونية للجامعات، لافتا أن معظم القطاع الطبي مجهز لتطبيق الاختبارات الإلكترونية وسيتم التوسع في كل التخصصات الأخرى، لتقييم الطلاب بشكل مميكن مؤكدا أن بعض الكليات هذا العام سوف تجري امتحاناتها الكترونيا .

وأضاف الدكتور مجدي حمزة أن نظام الاختبارات الالكترونية يحتوي على الكثير من المزايا، فهو نظام آمن، موثوق، تفاعلي، ويوفر الوقت والجهد، ويمكن استخدامه عبر العديد من الأجهزة الإلكترونية المختلفة.

وأوضح الدكتور مجدي حمزة أن نظام الاختبارات الالكترونية يمنح استاذ المادة  إمكانية عمل أكثر من نموذج اختبار مختلف لنفس الاختبار بشكل آلي وتلقائي، وهذا يقلل من فرص الغش بالاضافة الي مراقبة الاختبار يمكن أن تتم بأكثر من طريقة، والطريقة الأشهر هو التحكم في شاشة عرض الاختبار وعدم السماح بفتح أي متصفح آخر.

وأكد الخبيري  التربوي أن  نسبة الخطأ في هذا النوع من الاختبارات تكاد تكون معدومة موضحا نظام الاختبارات الإلكترونية تمكن دكتور المادة والطالب من ارفاق مقطع صوتي أو مرئي وجعل الاختبار أكثر تفاعلية.

وأشار الي تعزيز العملية التعليمية ومواكبة طرق التدريس و الاختبارات العالمية، مؤكدًا أن الطالب المصري يستحق أعلى المستويات التعليمية على مستوى العالم.

أنه لابد من توفر الكلية أجهزة احتياطية لتكون أجهزة بديلة في حالة تعطل أي من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالطالب، ويتم الأخذ في الاعتبار الوقت الضائع ويقوم مراقب اللجنة باحتساب هذا الوقت ويتم عمل محضر بذلك أما إذا حاول الطالب فتح أي برنامج أو متصفح في وقت الامتحان غير مسموح به، فلن يستطيع، فالشاشة سوف تظهر الامتحان فقط.

 

قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي  أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أنه مازال يوجد وقت كافي لطلاب الجامعات لمراجعة المناهج مرة ثانية وثالثة ايضا مؤكدا على بدء مذاكرة السهل ثم الصعب.

وأكد الدكتور تامر شوقي خلال تصريحاته لـ صدى البلد ان للأسرة دور فعال ومهم بالنسبة للطلاب من حيث رفع الضغط النفسي للطلاب وضع أجواء مناسبة للمذاكرة ومراجعة المناهج مشيرا الي افضل وقت للمذاكرة بعد الفجرة مباشرة حيث السكينة والهدوء .

وأوضح الخبير التربوي، أن من أهم عوامل نجاح وتفوق طلاب الجامعات هو العامل النفسي الذي يعد من أهم الأشياء التي يجب أن نهتم بها، خلال فترة الجامعة.

 

سبوبات المراجعات النهائية بالجامعات

 وأكدت أن المراجعات النهائية استنزاف جيوب أولياء الأمور، يستغلون ظروف المواطنين قبيل فترة الامتحانات ، ويقومون برفع أسعار الملازم  والمراجعات النهائية التي تباع امام الجامعات.

شدد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، على ضرورة محاربة السناتر بجميع محافظات مصر خلال الفترة الحالية ،وهي الاستعدادات النهائية لامتحانات الترم الاول بالجامعات 

 

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