تعرف على جدول أعمال الرئيس السيسي في واشنطن

يستهل الرئيس عبدالفتاح السيسي نشاطه صباح اليوم الاربعاء بمقر اقامته في واشنطن بإفطار عمل مع القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكى عن ولايات كنتاكي وتكساس واوهايو وسانت كارولاينا.



وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي في تصريحات له في واشنطن ان الرئيس السيسي سيعقد اليوم الاربعاء ايضا بمقر إقامته بواشنطن لقاءً مع أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

ويلتقي الرئيس السيسي في مركز واشنطن للمؤتمرات مع وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن.



ثم يشارك الرئيس السيسي في مأدبة العشاء التي يقيمها الرئيس الاميركي جو بايدن بالبيت الابيض على شرف القادة الأفارقة المشاركين في قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا.



ويشارك الرئيس السيسي غدا ايضا في الجلسة الختامية لمنتدى الاعمال الامريكي الافريقي بحضور الرئيس الامريكي جو بايدن.