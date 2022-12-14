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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب إهانة مسؤولين.. تركيا تعلن حبس رئيس بلدية إسطنبول عامين

تركيا
تركيا

قضت محكمة تركية، اليوم الأربعاء، بسجن رئيس بلدية إسطنبول المُعارض إمام أوغلو عامين و7 أشهر لإهانته مسؤولين في الحكومة التركية.

ومن جهه آخري، أعلنت تركيا طبع أوراق نقدية فئة 200 ليرة بأسرع معدل على الإطلاق، بعد انخفاض العملة المحلية بنحو 29% مقابل الدولار منذ بداية 2022، في ظل معدلات تضخم تزيد على 80%.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات رسمية نُشرت، أن التضخم في تركيا ارتفع في أكتوبر على أساس سنوي لأعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51 بالمئة، وهو ما يقل بشكل طفيف عن التوقعات، بعدما خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة ثلاث مرات في ثلاثة أشهر رغم ارتفاع الأسعار.

وأوضح معهد الإحصاء التركي أن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.54 بالمئة على أساس شهري، مقابل توقعات في مسح أجرته وكالة رويترز بارتفاع 3.60 بالمئة.

وكان من المتوقع أن يرتفع التضخم في أسعار المستهلكين على أساس سنوي 85.60 بالمئة.

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